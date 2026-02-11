藍台中市長提名民調時段曝光惹議 江啟臣吐金句：公不公平就大家公評
國民黨台中市長人選未決，但國民黨日前公布台中市長人選擬於3月底前最後一周完成民調，引發爭議。爭取提名的立法院副院長江啟臣今早赴台中西屯市場發春聯，他行前被問及民調時段曝光是否覺得不公平？江啟臣吐金句，「公不公平就大家公評」。
2026九合一選舉
江啟臣今天上午8時在立委廖偉翔及市議員黃馨慧、張廖乃綸及楊大鋐等人的陪同下，前往台中市西屯市場發春聯，不少攤商、採購的民眾頻喊加油，尤其看到江啟臣與廖偉翔連袂發春聯，直呼「雙帥」。
