藍台中市長提名民調時段曝光惹議 江啟臣吐金句：公不公平就大家公評

國民黨台中市長人選未決，但國民黨日前公布台中市長人選擬於3月底前最後一周完成民調，引發爭議。爭取提名的立法院副院長江啟臣今早赴台中西屯市場發春聯，他行前被問及民調時段曝光是否覺得不公平？江啟臣吐金句，「公不公平就大家公評」。

江啟臣今天上午8時在立委廖偉翔及市議員黃馨慧、張廖乃綸及楊大鋐等人的陪同下，前往台中市西屯市場發春聯，不少攤商、採購的民眾頻喊加油，尤其看到江啟臣與廖偉翔連袂發春聯，直呼「雙帥」。 國民黨立法院副院長江啟臣（左）今早在立委廖偉翔（中）等人陪同下，到台中市西屯市場發春聯。記者趙容萱／攝影 國民黨立法院副院長江啟臣（中）今早在立委廖偉翔（右）等人陪同下，到台中市西屯市場發春聯。記者趙容萱／攝影