輝達簽約後李四川即將登場 黃國昌：期待是跨世代的君子之爭
民眾黨新北市長參選人黃國昌近期持續安排市場掃街，要累積陸戰能量。他今天到新店仁愛市場及建國市場拜年，被問到北市副市長李四川即將宣布出戰2026新北之役，黃說，對之後的藍白合協商機制，期待是一場跨世代的君子之爭，各自對市民報告未來的想像、規畫。
2026九合一選舉
黃國昌稱讚李四川是優秀、資深的公務員，有豐厚的市政經驗，他非常尊敬李四川。
黃也說，樂見北市府將與輝達簽約，對台灣是件好事。對李四川在輝達案簽約完成後，可能會對外說明他即將參選的決定，黃國昌說，期待是一場跨世代的君子之爭，彼此都能負責任地對市民報告未來的想像、規畫，及上任後想推動的事項，展現理性、善意、有內容，對台灣民主是個好的示範。
黃國昌本月6日辦首場政見記者會，談及新北目前65歲以上長者超過80萬人，占全市人口的五分之一，屋齡30年以上老屋超過90萬戶，有33萬戶是沒有電梯的老舊公寓，呈現人屋雙老現象。黃對人口老化與住宅老化困境，拋出「都更新三箭」政策，包括都更新幹線、都更特工隊及容積透明平台等三大政策，全面提升都更效率。
李四川有工程背景，熟稔都更議題，黃國昌今天說，期待彼此未來有更多政策對話，黃提到，新北市府目前對都更政策已做得不錯，但好還要更好，對防災型都更、老屋修繕等，常面臨房屋所有權人意見分歧，房屋安全事涉公共安全，要有更強誘因去推動，包括對現有居民的中繼屋安置措施等，主張可由市府與旅館簽約，提高居民對老屋修繕的意願，也才能擴大政策效益。
