快訊

學習歷程讓才藝綁定升學 家長如何拿捏才不會逼過頭？

川普20年前1句話露餡早知道淫魔案！美商務部長也認了去「戀童癖島」

今天「送神」越早越好！5個民俗習慣掃走晦氣、迎接賜福

嘉市長選戰4參選人看板大車拚 藍白整合卡關暗潮洶湧

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長與市議員選戰加溫，下周農曆春節，市區街頭瀰漫濃厚選舉氣息。藍綠白陣營4位市長參選人近期不約而同掛起賀年看板，從中央噴水圓環到各大交通要道，參選人形象與祝賀標語隨處可見，提前開打看板戰。記者魯永明／攝影
嘉義市長與市議員選戰加溫，下周農曆春節，市區街頭瀰漫濃厚選舉氣息。藍綠白陣營4位市長參選人近期不約而同掛起賀年看板，從中央噴水圓環到各大交通要道，參選人形象與祝賀標語隨處可見，提前開打看板戰。記者魯永明／攝影

嘉義市長與市議員選戰加溫，下周農曆春節，市區街頭瀰漫濃厚選舉氣息。藍綠白陣營4位市長參選人近期不約而同掛起賀年看板，從中央噴水圓環到各大交通要道，參選人形象與祝賀標語隨處可見，提前開打看板戰，白營期待過年前完成藍白整合無法實現。

2026九合一選舉

率先掛出看板是曾參選立委的國民黨醫師翁壽良。他在市區重要路口設置15面大型肖像看板，以「創新永續新嘉義」訴求，展現積極布局市長大位企圖心。看板風格主打個人形象，傳達接棒市長黃敏惠施政成果、爭取藍營支持，展現接班態勢。

緊接著是民進黨提名市長參選人、現任立委王美惠。她以鮮紅底色搭配人形圖像，手勢比出愛心符號，搭配「馬年行大運、萬事攏平安」賀年標語，整體設計鮮明搶眼。王美惠看板大型布條超過20個，遍布重要路口與市區熱點，除向市民拜早年，強化獲民進黨提名政治訊號，展現勝選氣勢，王美惠深耕基層，公開活動幾乎都能見到她親切與民眾互動身影。

國民黨市議員鄭光宏也投入看板戰。他在市區掛出10餘面賀年廣告，以象徵馬年吉祥「馬到成功」為主軸，搭配馬匹圖像與個人肖像，透過節慶意象拉近與市民距離，展現深耕地方實力。民眾黨提名前立委張啓楷，是4人中最後掛出看板，但迅速在市區布局。看板署名台灣民眾黨嘉義黨部，標示市長參選人身分，同樣以「馬到成功」為賀年主軸，傳達參戰決心。張啓楷帶幹部及市議員參選人走訪基層，擴張地方組織。

藍白整合仍陷僵局，雙方尚未敲定民調方式時間，過年後才會有結果。政壇傳藍白間「誰讓誰、退選」說法，未獲翁壽良、張啓楷及鄭光宏證實。另，翁壽良與黃敏惠家族世交背景也成為討論焦點。近期翁壽良與表態投入西區市議員選戰的黃敏惠姪子黃政融同框，引發外界揣測。春節將近，市長選戰各方勢力提前布局，選戰瀰漫城市。

馬年 議員 王美惠
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

嘉市藍營黃家第三代跨足政壇 黃敏惠姪子選西區議員選情掀震盪

王美惠拚嘉市長釋善意未推議員人選 與黃家班形成微妙競合關係

嘉市長選戰藍白整合加溫 翁壽良26面競選標語大看板齊發

嘉義市西區全民運動館工程進度破7成5 黃敏惠視察啟用營運期曝

相關新聞

嘉市長選戰4參選人看板大車拚 藍白整合卡關暗潮洶湧

嘉義市長與市議員選戰加溫，下周農曆春節，市區街頭瀰漫濃厚選舉氣息。藍綠白陣營4位市長參選人近期不約而同掛起賀年看板，從中...

綠議員初選 北市4區、新北3區有競爭

民進黨六都議員初選登記昨截止，民調時間會落在三月二日至四月十日之間，新北將提名三十四席，有三個選區要辦初選；北市有三十三...

意外落敗 白新北議員初選2人申請複查

民眾黨新北議員初選接連爆冷門，三重蘆洲選區素人陳彥廷擊敗黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸，土樹三鶯選區現任議員黃永昌兒子黃承鋒...

角逐新北市長 李四川：輝達簽約後會揭曉

國民黨新北市長人選協調進入關鍵期，呼聲最高的北市副市長李四川昨說，從所有民調可以得知新北市民對他的支持，他非常感謝，輝達...

人物側寫／揭弊女戰神柯志恩 讓高雄起風了？

二○二六年縣市首長選舉已如火如荼展開，人稱「柯老師」的國民黨立委柯志恩再戰高雄市長寶座，這次對上賴清德總統所屬新潮流系力...

柯志恩談高雄願景「要台積電 也要炸雞店」

高雄市近幾年吸引不少國際明星舉行演唱會，帶動高雄觀光商機。國民黨高雄市長參選人柯志恩接受聯合報專訪表示，高雄這幾年確實有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。