嘉市長選戰4參選人看板大車拚 藍白整合卡關暗潮洶湧

嘉義市長與市議員選戰加溫，下周農曆春節，市區街頭瀰漫濃厚選舉氣息。藍綠白陣營4位市長參選人近期不約而同掛起賀年看板，從中央噴水圓環到各大交通要道，參選人形象與祝賀標語隨處可見，提前開打看板戰，白營期待過年前完成藍白整合無法實現。

率先掛出看板是曾參選立委的國民黨醫師翁壽良。他在市區重要路口設置15面大型肖像看板，以「創新永續新嘉義」訴求，展現積極布局市長大位企圖心。看板風格主打個人形象，傳達接棒市長黃敏惠施政成果、爭取藍營支持，展現接班態勢。

緊接著是民進黨提名市長參選人、現任立委王美惠。她以鮮紅底色搭配人形圖像，手勢比出愛心符號，搭配「馬年行大運、萬事攏平安」賀年標語，整體設計鮮明搶眼。王美惠看板大型布條超過20個，遍布重要路口與市區熱點，除向市民拜早年，強化獲民進黨提名政治訊號，展現勝選氣勢，王美惠深耕基層，公開活動幾乎都能見到她親切與民眾互動身影。

國民黨市議員鄭光宏也投入看板戰。他在市區掛出10餘面賀年廣告，以象徵馬年吉祥「馬到成功」為主軸，搭配馬匹圖像與個人肖像，透過節慶意象拉近與市民距離，展現深耕地方實力。民眾黨提名前立委張啓楷，是4人中最後掛出看板，但迅速在市區布局。看板署名台灣民眾黨嘉義黨部，標示市長參選人身分，同樣以「馬到成功」為賀年主軸，傳達參戰決心。張啓楷帶幹部及市議員參選人走訪基層，擴張地方組織。

藍白整合仍陷僵局，雙方尚未敲定民調方式時間，過年後才會有結果。政壇傳藍白間「誰讓誰、退選」說法，未獲翁壽良、張啓楷及鄭光宏證實。另，翁壽良與黃敏惠家族世交背景也成為討論焦點。近期翁壽良與表態投入西區市議員選戰的黃敏惠姪子黃政融同框，引發外界揣測。春節將近，市長選戰各方勢力提前布局，選戰瀰漫城市。