人物側寫／掲弊女戰神柯志恩 讓高雄起風了？

二○二六年縣市首長選舉已如火如荼展開，人稱「柯老師」的國民黨立委柯志恩再戰高雄市長寶座，這次對上賴清德總統所屬新潮流系力捧的民進黨立委賴瑞隆。柯志恩主打「這柯，不一樣」，並形容「高雄正在起風中」，能否複製二○一八年高雄「韓流」熱，撼動綠營鐵票倉，就看市民能否作出新選擇。

曾是知名旅遊節目「世界真奇妙」主持人、心理學博士的柯志恩，人生峰迴路轉，受國民黨前主席朱立倫發掘踏入政壇，二○二二年藍軍歷經罷韓後氣勢低迷之際，跳火坑參戰高雄市長。柯志恩回憶當初，「只提了一紙皮箱，連政見都還沒準備」，就搬到高雄打選戰。

當年柯志恩對上連任的高雄市長陳其邁，儘管敗選，但短短四個月衝刺就在高雄拿下五十二萬選票，算是雖敗猶榮。柯志恩也突破外界對藍營空降政治人物「選完就離開」的印象，兌現政見、定居高雄，頗有不怕挫折，「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」的魄力。

柯志恩深蹲高雄三年多，踢爆高雄美濃盜採砂石案、大樹和山光電案等，逐步建立「揭弊女戰神」形象；高雄人也對柯志恩從陌生到熟悉，走入市場總有熱情婆媽給擁抱、比讚。講話又直又快的柯志恩稱，以前從屏東到台北求學，總被同學說講話太直，到高雄才發現「嘟嘟好（台語）」，高雄人口氣也這樣。

這次對上賴瑞隆，柯志恩笑稱「像在打西瓜（指綠營在高雄『派西瓜都能贏』）」，對上新潮流等於對上賴清德，對柯志恩來說挑戰也不小。但就像立法院長韓國瑜曾在高雄掀起「韓流」，並非完全無法撼動。