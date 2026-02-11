聽新聞
0:00 / 0:00

人物側寫／掲弊女戰神柯志恩 讓高雄起風了？

聯合報／ 本報記者唐筱恬

二○二六年縣市首長選舉已如火如荼展開，人稱「柯老師」的國民黨立委柯志恩再戰高雄市長寶座，這次對上賴清德總統所屬新潮流系力捧的民進黨立委賴瑞隆。柯志恩主打「這柯，不一樣」，並形容「高雄正在起風中」，能否複製二○一八年高雄「韓流」熱，撼動綠營鐵票倉，就看市民能否作出新選擇。

2026九合一選舉

曾是知名旅遊節目「世界真奇妙」主持人、心理學博士的柯志恩，人生峰迴路轉，受國民黨前主席朱立倫發掘踏入政壇，二○二二年藍軍歷經罷韓後氣勢低迷之際，跳火坑參戰高雄市長。柯志恩回憶當初，「只提了一紙皮箱，連政見都還沒準備」，就搬到高雄打選戰。

當年柯志恩對上連任的高雄市長陳其邁，儘管敗選，但短短四個月衝刺就在高雄拿下五十二萬選票，算是雖敗猶榮。柯志恩也突破外界對藍營空降政治人物「選完就離開」的印象，兌現政見、定居高雄，頗有不怕挫折，「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」的魄力。

柯志恩深蹲高雄三年多，踢爆高雄美濃盜採砂石案、大樹和山光電案等，逐步建立「揭弊女戰神」形象；高雄人也對柯志恩從陌生到熟悉，走入市場總有熱情婆媽給擁抱、比讚。講話又直又快的柯志恩稱，以前從屏東到台北求學，總被同學說講話太直，到高雄才發現「嘟嘟好（台語）」，高雄人口氣也這樣。

這次對上賴瑞隆，柯志恩笑稱「像在打西瓜（指綠營在高雄『派西瓜都能贏』）」，對上新潮流等於對上賴清德，對柯志恩來說挑戰也不小。但就像立法院長韓國瑜曾在高雄掀起「韓流」，並非完全無法撼動。

高雄市 柯志恩 賴瑞隆 新潮流 韓國瑜
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

石化業爆發裁員潮 柯志恩：勞動部應納入僱用安定措施照顧勞工

AIT處長只比科長大一點？ 柯志恩：對我來說谷立言就是代表美國政府

影／綠議員來勢洶洶 柯志恩：農曆年後分三波提名、3選區跟友黨合作

柯志恩直搗賴瑞隆本命區首發春聯 婆媽熱情擁抱、送菜頭

相關新聞

已當6屆議員 新北議員周雅玲宣布裸退：這個時間點轉變滿好的

民進黨新北市議員周雅玲未登記參加黨內初選，確定不爭取「七連霸」。她說，在這個時間點改變，對她而言沒有不好。她會「裸退」，...

綠議員初選 北市4區、新北3區有競爭

民進黨六都議員初選登記昨截止，民調時間會落在三月二日至四月十日之間，新北將提名三十四席，有三個選區要辦初選；北市有三十三...

意外落敗 白新北議員初選2人申請複查

民眾黨新北議員初選接連爆冷門，三重蘆洲選區素人陳彥廷擊敗黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸，土樹三鶯選區現任議員黃永昌兒子黃承鋒...

角逐新北市長 李四川：輝達簽約後會揭曉

國民黨新北市長人選協調進入關鍵期，呼聲最高的北市副市長李四川昨說，從所有民調可以得知新北市民對他的支持，他非常感謝，輝達...

人物側寫／掲弊女戰神柯志恩 讓高雄起風了？

二○二六年縣市首長選舉已如火如荼展開，人稱「柯老師」的國民黨立委柯志恩再戰高雄市長寶座，這次對上賴清德總統所屬新潮流系力...

柯志恩談高雄願景「要台積電 也要炸雞店」

高雄市近幾年吸引不少國際明星舉行演唱會，帶動高雄觀光商機。國民黨高雄市長參選人柯志恩接受聯合報專訪表示，高雄這幾年確實有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。