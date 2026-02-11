聽新聞
柯志恩談高雄願景「要台積電 也要炸雞店」
高雄市近幾年吸引不少國際明星舉行演唱會，帶動高雄觀光商機。國民黨高雄市長參選人柯志恩接受聯合報專訪表示，高雄這幾年確實有科技及演唱會經濟，但整體經濟量體仍須提升，「不只要台積電，也要炸雞店」，未來也將提出政見，並對設籍高雄、在高雄工作的大學畢業生給予第一年學貸利息補助，讓年輕人願意留在高雄。
2026九合一選舉
談及高雄這幾年的改變，柯志恩說，高雄市長陳其邁的確大力推動科技產業及演唱會經濟，「但不能只有活動的時候才有人」，要提升高雄整體經濟量能，高雄總計九十萬位勞工左右，但每人每月平均收入卻僅有三萬七千元左右，比起台北少了四千元；高雄「不只要台積電，也要炸雞店」，必須刺激產業，才能提升整體環境。
柯志恩還提到，高雄市被中央分配的資源很多，但可以看到大部分經費都著重在愛河、演唱會經濟等，少部分經費才分配給廣大的原縣區，現在的市區與原縣區兩者資源分配極不均等，這也是未來她當選市長想要改變的地方。
柯志恩也預告，未來選戰政見將著重在年輕人政策。她說，希望北漂年輕人回高雄工作；若當選，會提出政策讓更多年輕人願意回到高雄，甚至市府可以提供平台，藉由平台幫年輕人圓夢。
國民黨如何在高雄搶攻年輕選票？柯志恩自信地說，過去她在大學開通識課，都被學生評高分，她呼籲選民別只看到「車輪牌（指國民黨黨徽）」，也可以看看她的政見。
