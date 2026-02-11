聽新聞
藍竹縣長初選 陳見賢先登記 徐欣瑩今辦理

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹報導
國民黨新竹縣長提名日前公告初選辦法，將採民調七成、黨員投票三成的「七三制」，副縣長陳見賢昨上午到縣黨部完成登記。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長提名日前公告初選辦法，將採民調七成、黨員投票三成的「七三制」，副縣長陳見賢昨上午到縣黨部完成登記。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長提名初選將採民調七成、黨員投票三成的「七三制」，副縣長陳見賢昨在前縣長邱鏡淳等人陪同下率先完成登記，強調尊重黨內制度；立委徐欣瑩昨與竹市長高虹安合體，重申以全民調決勝負，今為登記最後一天，徐預計下午登記。

2026九合一選舉

新竹縣長提名藍營陳見賢、徐欣瑩競爭激烈，陳見賢昨早在多名藍營議員、各鄉鎮代表簇擁下前往國民黨新竹縣黨部登記。陳見賢說，他參加黨內的提名登記，就是希望走完整個程序，完成初選。

外界傳聞徐欣瑩可能脫黨參選，陳見賢說，不予置評，自己是照制度走的人，持續努力。

國民黨立委徐欣瑩（右）昨天參加新竹市政府舉辦的「市畫卷：故宮Ｘ新竹數位特展」開幕記者會，與市長高虹安（左）同框。記者王駿杰／攝影
國民黨立委徐欣瑩（右）昨天參加新竹市政府舉辦的「市畫卷：故宮Ｘ新竹數位特展」開幕記者會，與市長高虹安（左）同框。記者王駿杰／攝影

徐欣瑩昨早現身新竹市政府舉辦的「市畫卷：故宮Ｘ新竹數位特展」開幕記者會，在新竹美術館參觀展覽時與高虹安有互動交談；徐欣瑩受訪時表示，最近聽說陳見賢民調大幅領先，既然民調數據亮眼，陳是否也能支持以全民調進行提名程序？

另被問是否不管初選結果如何，將會採取什麼行動？徐欣瑩沒有正面回應，僅說大家可能不知道，自己這陣子其實一直感到很委屈。徐欣瑩陣營預計今天下午到縣黨部辦理登記，登記截止後預料進入協調階段。

