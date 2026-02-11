意外落敗 白新北議員初選2人申請複查

民眾黨新北議員初選接連爆冷門，三重蘆洲選區素人陳彥廷擊敗黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸，土樹三鶯選區現任議員黃永昌兒子黃承鋒披白營戰袍要接棒，政二代「藍轉白」，卻也被素人吳亞倫擊退，周、黃都向黨中央申請複查。

黨主席黃國昌昨表示，三蘆區在初選時，民調機構出現違反民調作業情況，有邀專家到選決會，也要求民調機構說明為何未按既定辦法進行，第一線執行處理狀況與當初設定不同，為昭公信也邀參選人列席，透過制度解決爭議。希望按照民主精神，開大門走大路才能取得支持者信任。

是否重辦初選？黃國昌說，此部分沒預設立場，要經過選決會討論，民調機構也要做說明，不能不給說明機會，也讓參選人能表達看法，才是處理事情的正確方式。

黃永昌近月常帶著兒子黃承鋒跑地方行程，增加曝光率，希望循新北議員陳世軒模式，政二代「藍轉白」，有父輩加持，也吸納白營支持及中間選票。

怎料黃承鋒在民眾黨初選落敗，黃以百分之四十五點三三七二，輸給對手「吳姐姐」吳亞倫的百分之五十四點六六二八。

黃永昌坦言，對民調結果很錯愕，民調是科學方法，但對手是素人，不容易做出真實民調，先讓黨中央去解決爭端，才能思考下一步。只採用單一民調公司，當原始樣本與加權結果差距過大，導致結果翻轉，未來是否應由第二家民調機構交叉驗證，值得討論。