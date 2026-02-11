綠議員初選 北市4區、新北3區有競爭

民進黨六都議員初選登記昨截止，民調時間會落在三月二日至四月十日之間，新北將提名三十四席，有三個選區要辦初選；北市有三十三人登記，將提名二十五席，有四個選區需要初選，其中中山大同選區、大安文山選區最激烈。

北市中山大同選區有七位現任議員加上新人登記，但現任議員陳怡君因案停權恐被剔除，可能演變為「六搶四」；大安文山區現任簡舒培、王閔生拚連任，國安會秘書長趙怡翔派子弟兵劉品妡接棒，還有英系陳聖文、由藍轉綠高揚凱和財經名嘴徐嶔煌，形成「六搶四」。

士林、北投選區原本可能會初選，但五位現任議員林世宗、陳慈慧、鍾佩玲、陳賢蔚、林延鳳昨一起到黨部聯合登記，引發有意參選的後港里長紀建漢不滿，認為現任議員還未初選就結合造勢，對他不公平，昨下午申請退黨，士北區也變為同額選區不必初選。

新北汐止區、金山、萬里選區現任議員周雅玲確定不爭取七連霸，她說，選在這個時間點裸退沒有不好，將大力輔選，促成世代交替。

該選區除現任議員張錦豪爭取連任，還有從第八選區換戰場的新人朱誼臻，與曾在台中霧峰參選過正國會新人蔡美華，該選區初選三人爭二席。

新莊選區除現任議員翁震州、林秉宥，新人翁昭仁、吳奕萱、陳岱吟來勢洶洶，該選區將提四席，五人將進初選一較高下。

樹林、鶯歌、三峽、土城選區減一席競爭激烈，現任議員彭一書、卓冠廷、廖宜琨、林銘仁拚連任，新人高乃芸、吳昇翰參戰，雖有六名登記者，但該選區有婦女保障，高乃芸直接保送，另五人將奪剩餘四席。