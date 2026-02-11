聽新聞
角逐新北市長 李四川：輝達簽約後會揭曉
國民黨新北市長人選協調進入關鍵期，呼聲最高的北市副市長李四川昨說，從所有民調可以得知新北市民對他的支持，他非常感謝，輝達簽約完之後，他會告訴大家他的決定。有意參選的新北副市長劉和然表示，一切按照節奏來，目前持續推進中。
2026九合一選舉
民進黨新北市長參選人蘇巧慧、民眾黨新北市長參選人黃國昌昨分別跟自家小雞深入市場拜票，爭取民眾的支持，綠白持續推進，藍營預計春節前決定新北市長人選，新北市長競選總部方向也預計落腳板橋區。
國民黨秘書長李乾龍昨天透露，目前新北市長人選協調交由侯友宜主導，市長已跟他掛保證，「兄弟不用煩惱，新北市的事情會處理得很圓滿」，李四川也跟他說過「願意承擔」，所以他很放心。
昨是北市府過年前最後一次市政會議，媒體問到日前出席板橋里長聯誼會，跟侯友宜聊了什麼？李四川說，板橋里長聯誼會，每年主席都會邀請他，他去年也有參加，也有針對市政部分，跟侯市長請教，「侯市長的政績，值得我來學習」。
先嗇宮本月十三日下午六時在宮前神農百草公園舉行開燈儀式，李乾龍也透露，當天黨主席鄭麗文、李四川都會出席，侯市長他也有邀請。
藍營內部預估，當天有望宣布市長人選。但另一人選新北副市長劉和然回應，並未聽聞相關行程與說法，一切尊重。新北二○二六的市長選舉，由新北市黨部負責溝通協調，一切按照節奏來，目前持續推進中，屆時黨部也會對外說明。
