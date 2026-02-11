新聞分析／南議長選舉 挺妃派讓步整合

南二都綠營議員初選登記牽動各派系議長布局，也連動市長選情，南市長參選人陳亭妃初選出線後黨內分裂未癒，「母雞帶小雞」充滿挑戰，包括議長邱莉莉等挺憲派動作頻頻，爭取邱連任籌碼，陳的胞妹陳怡珍未競選連任形同宣示「挺妃」勢力讓步；高雄議長選情則相對單純。

不過邱莉莉、林志展被控正副議長選舉賄選案後天二審宣判，成為下屆議長選戰關鍵變數。至於陳怡珍下一步，地方揣測陳亭妃若順利當選，立委第三選區（安南和北區）出缺，她投入補選可能性高。

陳亭妃和立委林俊憲在初選殺到見骨，選後挺憲派為首的南市議會民進黨團拋出聲明，直白要求陳亭妃「切割郭信良」，且林俊憲近期率十九名黨籍議員登記參選，令「換妃」陰謀論甚囂塵上；陳怡珍不選議員連任，紓解邱莉莉等同選區派系議員競爭壓力，更定調郭信良難選議長的局勢，令黨內能信服此舉是「團結」具體作法。

陳亭妃依然面臨穩固派系難題，一旦黨內未以大局為重，對手國民黨謝龍介有望拉攏部分綠營和中間選民票源。

高市議員黨內初選登記部分，湧言會及以新潮流菊系為主的「南方問政聯盟」再度打成平手，爭取連任的現任議員、提名新人席次不相上下，黨內初選會有一番廝殺；綠營兩派系皆有共識目標民進黨席次要獨立過半，延續議會主導權的共識，然而議長康裕成與南方問政聯盟友好，未來湧言會是否推人角逐議長，視初選結果決定。