聽新聞
0:00 / 0:00

釋出善意 陳亭妃胞妹 退出議員選戰

聯合報／ 記者萬于甄吳淑玲徐白櫻／連線報導
民進黨台南市長參選人陳亭妃胞妹、現任市議員陳怡珍（右）今在陳亭妃（左）陪同下，表態「不參與市議員選舉」，讓黨內提名競爭單純化，也透過「釋出善意」促進整合。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長參選人陳亭妃胞妹、現任市議員陳怡珍（右）今在陳亭妃（左）陪同下，表態「不參與市議員選舉」，讓黨內提名競爭單純化，也透過「釋出善意」促進整合。記者萬于甄／攝影

民進黨直轄市議員初選登記昨天截止，台南預計提名卅二席，總計卅七人登記，四個選區超過建議提名人數將初選，最受矚目立委陳亭妃胞妹市議員陳怡珍宣布不競選連任，陳亭妃喊出「展現高度團結的誠意」，綠營內部認為有助整合。

2026九合一選舉

南市議員共五十七席，綠營目標拚過半席次，第三選區曾文區形成三搶二；第六選區安南區四搶三；第八選區北區和中西區五搶四、第十選區東區四搶二。四個選區登記人數超過建議提名人數，民調分組預計廿三日公開抽籤。

陳怡珍屬第八選區，現任議員邱莉莉、周嘉韋，以及謝秉舟、沈震南、林建南登記，陳亭妃和陳怡珍一起宣布「不參與市議員選舉」。陳亭妃說，為避免初選過於複雜與內耗，陳怡珍選擇退出議員選戰，釋出善意，展現高度團結誠意，未來接任市長競選總部執行總幹事。

周嘉韋說，陳怡珍可能是要轉布局未來陳亭妃當選市長辭去立委後的補選。陳怡珍僅說「還沒有想到這部分」。

另，民進黨高雄市黨部下屆議員預計提名卅四席，總計四十二人登記，若未包含原住民選區，十一個選區中，第三選區大岡山區四搶三、第四選區左楠區五搶四、第六選區旗鼓鹽三搶二、第九選區鳳山六搶五，第十選區前鎮小港六搶三、第十一選區林園大寮四搶三。

前鎮小港區現任議員鄭光峰及黃彥毓爭取連任，立委賴瑞隆助理黃敬雅，邱議瑩子弟兵林浤澤參選，另有湧言會黃雍琇及現任議員吳銘賜侄子吳昱峰投入選舉，六人搶三席，競爭最激烈。值得注意的是，新人薛兆基登記截止前宣布不參加左楠區初選、前議員黃淑美不參加三民區初選，另有鎮港區前議員陳信瑜也未登記初選，三人若放棄披綠袍，改以無黨籍參選，勢必衝擊選情。

陳亭妃 台南 賴瑞隆 邱莉莉 邱議瑩
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／為布局立委補選？陳亭妃胞妹棄議員5連霸 陳怡珍：言之過早

釋出善意？民進黨市議員登記倒數 陳亭妃胞妹陳怡珍不參與連任

影／陳亭妃胞妹陳怡珍不連任議員 蔡育輝：政治「高招」

震撼！陳亭妃妹妹陳怡珍不連任議員？挺憲派議員這樣說

相關新聞

攻下高雄 柯志恩：大柯對大賴 小賴交給我

年底高雄市長選戰，國民黨參選人柯志恩對決民進黨賴瑞隆。藍白都有共識「攻下高雄」，但民眾黨前主席柯文哲是否參選，引發外界好...

綠議員初選 北市4區、新北3區有競爭

民進黨六都議員初選登記昨截止，民調時間會落在三月二日至四月十日之間，新北將提名三十四席，有三個選區要辦初選；北市有三十三...

意外落敗 白新北議員初選2人申請複查

民眾黨新北議員初選接連爆冷門，三重蘆洲選區素人陳彥廷擊敗黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸，土樹三鶯選區現任議員黃永昌兒子黃承鋒...

角逐新北市長 李四川：輝達簽約後會揭曉

國民黨新北市長人選協調進入關鍵期，呼聲最高的北市副市長李四川昨說，從所有民調可以得知新北市民對他的支持，他非常感謝，輝達...

人物側寫／揭弊女戰神柯志恩 讓高雄起風了？

二○二六年縣市首長選舉已如火如荼展開，人稱「柯老師」的國民黨立委柯志恩再戰高雄市長寶座，這次對上賴清德總統所屬新潮流系力...

柯志恩談高雄願景「要台積電 也要炸雞店」

高雄市近幾年吸引不少國際明星舉行演唱會，帶動高雄觀光商機。國民黨高雄市長參選人柯志恩接受聯合報專訪表示，高雄這幾年確實有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。