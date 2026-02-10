已當6屆議員 新北議員周雅玲宣布裸退：這個時間點轉變滿好的

民進黨新北市議員周雅玲未登記參加黨內初選，確定不爭取「七連霸」。她說，在這個時間點改變，對她而言沒有不好。她會「裸退」，等未來黨部確定提名人選後，她也會大力輔選，促成世代交替，助新人接棒沒有不好。

從台北縣到升格新北市，周雅玲已擔任6屆議員。她說，過去有兩屆議員選舉，她都說過這屆選完就不選了，但後來因情勢使然仍繼續參選，還有助理對她說，「你不是說不選了，怎麼又選？」

周雅玲因為違法使用助理費，遭檢方起訴詐領1359萬多元補助款，且挪為私用，違反貪汙治罪條例等罪嫌。新北地方法院審理後，認定周是犯使公務員登載不實罪，2023年10間判刑8月。緩刑3年。全案經上訴，由台灣高等法院審理中。

外界關注周雅玲是不是因為司法訴訟纏身，才不爭取連任？周雅玲表示，大家其實不用只關注這個點，等到這屆議員任期做完，她擔任民意代表共24年9個月。在這個時間點決定轉變，對她來說也算是滿好的，因為她現在的身心狀況都還很好的情況下，她還有很多的選擇。

自己不選，為何沒有推派家族成員參選？周雅玲說，其實她的家人對於民意代表這條路，本來就沒有很喜歡。從政這麼多年，她反而對幫她的助理們覺得滿不好意思的。他們是因為她，一路走來完全都沒有轉變過，這些助理都跟她很久了。決定不再參選，助理們還滿開心的，因為不用再為選舉奔波了。

周雅玲強調自己會「裸退」，不再涉獵黨、公職事務。這一屆議員任期還有近一年，她會認真負責任的做完，不會因為不爭取連任，現在就不做事了，「她持續在外面走動服務，沒有人認為她不選了」。

回顧從政生涯，周雅玲自認她的個性，一直就是很獨特的做她自己，出門自己一個人，大家都認為她沒有助理，其實助理都在服務處，怎麼會沒助理。很多事情是她要走出去，才知道要怎麼做。她能夠自己一個人走到現在，得到民眾熱情的擁抱跟支持，讓她覺得很感動，「民眾給了我很大的肯定」。

周雅玲說，日前曾向支持者透露她不選了，對方很詫異，還說那以後就不要投議員票了，也不用催孩子去投票了。她當下聽了嚇一跳，告訴對方「怎麼可以這樣子講」，還是有民進黨的候選人需要支持。

周雅玲表示，新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）目前有3人參加黨內登記，包括現任議員張錦豪和2名女性新人。黨內提名確定之後，2026年選舉她當然還是會全力輔選市長和議員。張錦豪不用她擔心，但另一人是新人，又是女性，她當然全力支持，毋庸置疑，她希望在這個選區，民進黨仍能確保有兩席議員。