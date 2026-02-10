民進黨高雄市議員初選登記今天結束 至少3人將脫黨參選

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
薛兆基曾任前市長謝長廷及葉菊蘭等人重要幕僚，面臨新潮流及湧言會兩大派系圍攻，昨日宣布不參加初選。本報資料照
民進黨高雄市議員提名初選登記今天傍晚結束，42人搶34席提名，左楠選區新人薛兆基昨天宣布不參加初選，三民選區前議員黃淑美今天也發聲明，將以無黨籍投入選舉，另有前鎮小港選區前市議員陳信瑜未登記參加黨內初選，3人若不披民進黨戰袍直接參選，勢必衝擊各自選區的綠營選情。

2026九合一選舉

高雄市將有六個選區進行初選，分別為第三選區大岡山區4搶3、第四選區左楠區5搶4、第六選區旗鼓鹽3搶2、第九選區鳳山6搶5，第十選區前鎮小港6搶3、第十一選區林園大寮4搶3。

高市黨部準備在左楠區提名4人參選，黃文志及李雅慧都是現任議員，另有尹立、黃偵琳、張以理、薛兆基及郭原甫爭取提名，原本是7搶4局面，後來郭先宣布退出選舉，薛兆基則不參加初選、直接投入大選，情勢轉變成5搶4。

三民區也是計畫提名3席，除3席現任議員外，前議員黃淑美去年底宣布參選，但她在今日發聲明表示，將追隨已故高雄縣長余登發當年在黨外奮鬥精神，以無黨籍身分投入年底三民區選舉，她也對黨內同志提呼籲，「派系利益不能超過黨的利益，不能超過國家與民眾的利益 ，以防創黨精神變質」。

前鎮小港區下屆議員席次可能少1席，現任議員鄭光峰、黃彥毓爭取連任，立委賴瑞隆助理黃敬雅，邱議瑩子弟兵林浤澤參選，另有湧言會黃雍琇及現任議員吳銘賜侄子吳昱峰投入選舉，6人搶3席。此外，鎮港區前議員陳信瑜也未登記民進黨初選，鎮港區參選爆炸，競爭十分激烈。

針對未參加黨內初選、逕自投入議員選舉的黨員，民進黨高市黨部主委黃文益表示，當事人真正向中央選委會登記參選才會祭出黨規處分，屆時再提報處理。

高雄市前議員陳信瑜（中）在2018年競選連任失利，此次捲土重來，有意參選前鎮小港區議員。圖／取自陳信瑜臉書
黃淑美曾任4屆議員，去年底宣布參選三民區議員，疑因派系排擠心灰意冷，今天宣布不參加初選，將以無黨籍參選到底。本報資料照
