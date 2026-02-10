民進黨桃園議員初選登記 4區超額待協調、中壢缺1席

民進黨桃園市議員初選領表登記今天截止，目前桃園、八德、楊梅和蘆竹登記人數超過提名人數，13日前將進行第一波協調，協調不成最快3月2日辦初選。值得一提的是，中壢預計提名5席，但最後只有現任4名議員登記，綠營表示不排除徵召。

民進黨桃園市黨部指出，桃園12個選區預計提名26席議員，桃園與中壢各5席，八德3席，龜山、蘆竹、平鎮、楊梅各2席，大園、大溪和復興、龍潭、新屋、觀音則各1席。其中，蘆竹登記情況最踴躍，人數比預計提名多2席，而桃園、龍潭和楊梅登記情況也都比預計提名多1席，因此須進入協調階段。

桃園市黨部表示，依據「2026年直轄市議員提名初選選務工作日程表」，登記後先行溝通協調至13日止。若無法達成協議，將依照中央黨部規定辦理民意調查決定人選。中央黨部將於23日上午9時30分公開抽籤決定執行順序，預計初選民調時間為3月2日至4月10日，必要時得展延一週。另外，中執會將於25日進行候選人資格審查，中壢區提名缺額1人，中央與地方黨部會另行討論，不排除徵召的可能。