民進黨桃園議員初選登記 4區超額待協調、中壢缺1席

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市議員提名登記截止，4選區競爭激烈將先協調，中壢缺1名不排除徵召。圖／民進黨桃園市黨部提供
民進黨桃園市議員提名登記截止，4選區競爭激烈將先協調，中壢缺1名不排除徵召。圖／民進黨桃園市黨部提供

民進黨桃園議員初選領表登記今天截止，目前桃園、八德、楊梅和蘆竹登記人數超過提名人數，13日前將進行第一波協調，協調不成最快3月2日辦初選。值得一提的是，中壢預計提名5席，但最後只有現任4名議員登記，綠營表示不排除徵召。

2026九合一選舉

民進黨桃園市黨部指出，桃園12個選區預計提名26席議員，桃園與中壢各5席，八德3席，龜山、蘆竹、平鎮、楊梅各2席，大園、大溪和復興、龍潭、新屋、觀音則各1席。其中，蘆竹登記情況最踴躍，人數比預計提名多2席，而桃園、龍潭和楊梅登記情況也都比預計提名多1席，因此須進入協調階段。

桃園市黨部表示，依據「2026年直轄市議員提名初選選務工作日程表」，登記後先行溝通協調至13日止。若無法達成協議，將依照中央黨部規定辦理民意調查決定人選。中央黨部將於23日上午9時30分公開抽籤決定執行順序，預計初選民調時間為3月2日至4月10日，必要時得展延一週。另外，中執會將於25日進行候選人資格審查，中壢區提名缺額1人，中央與地方黨部會另行討論，不排除徵召的可能。

民進黨桃園市議員各選區登記名單如下

第1選區（桃園）：余信憲、簡智翔、黃家齊、李光達、李柏瑟、黃瓊慧。

第2選區（龜山）：陳雅倫、李宗豪。

第3選區（八德）蔡永芳、許家睿、呂林小鳳。

第4選區（蘆竹）：簡伊翎、許清順、胡家智、呂宇晟。

第5選區（大園）：游吾和。

第6選區（大溪、復興）：陳治文。

第7選區（中壢）：彭俊豪、魏筠、張曉昀、黃崇真。

第8選區（平鎮）：劉仁照、王珮毓。

第9選區（楊梅）：黃盈淇、鄭淑方、項柏翰。

第10選區（龍潭）：張肇良、張贊聞。

第11選區（新屋）：陳睿生。

第12選區（觀音）：張佩芸。

桃園 議員 中壢
