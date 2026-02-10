快訊

進行最後會議！台美經貿小組證實鄭麗君今晚赴美 此行6大目標曝光

高金素梅被控詐領補助款…檢調約談18人 其中13人移送北檢複訊

寧可臨櫃排隊…ATM也能領新鈔卻沒人？網揭關鍵原因：麻煩又虧錢

確定不選了！周雅玲裸退：從政近24年 這個時間點改變沒有什麼不好

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
民進黨籍新北市議員周雅玲未在黨內登記參選，確定不爭取「七連霸」。取自周雅玲臉書
民進黨籍新北市議員周雅玲未在黨內登記參選，確定不爭取「七連霸」。取自周雅玲臉書

民進黨籍新北市議員周雅玲未在黨內登記參選，確定不爭取「七連霸」。她說，這個時間點的改變，對她而言沒有不好。她會「裸退」，等未來黨部確定提名人選後，她也會大力輔選，世代交替，新人接棒沒有不好。

2026九合一選舉

從台北縣到升格新北市，周雅玲已擔任六屆議員。她說，過去選新北市第三屆、第四屆議員的時候，她都說這屆選完就不選了，但後來因當時情勢仍繼續參選，助理還對她說，「你不是說不選了，怎麼又選？」

周雅玲表示，等到這屆議員任期做完，她擔任民意代表共廿四年九個月。這個時點轉變，對她來說也算是滿好的，因為她現在的身心狀況都還很好的情況下，她還有很多的選擇。

議員 新人
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民進黨新北議員登記選舉詳細名單出爐 3選區將初選

民進黨新北議員登記截止 4現任議員未登記、3選區將初選

藍營人選呼之欲出？李四川、鄭麗文13日將一同出席三重先嗇宮點燈

新北每3人就有1人有代謝症候群 弱勢者10月起免費腹部超音波檢查

相關新聞

確定不選了！周雅玲裸退：從政近24年 這個時間點改變沒有什麼不好

民進黨籍新北市議員周雅玲未在黨內登記參選，確定不爭取「七連霸」。她說，這個時間點的改變，對她而言沒有不好。她會「裸退」，...

民進黨議員初選登記北市32人搶25席提名 「這兩區」參選爆炸

民進黨議員初選登記最後一天，北市部分共有33人登記，將提名25席，其中中山大同登記登記爆炸「7搶4」局面，不過，士林北投...

民進黨新北議員登記截止 4現任議員未登記、3選區將初選

民進黨新北市議員提名初選登記今天截止，其中現任議員周雅玲、鍾宏仁、陳永福、石一佑都沒有登記，大新店議員陳永福早早已決定傳...

民進黨桃園議員初選登記 4區超額待協調、中壢缺1席

民進黨桃園市議員初選領表登記今天截止，目前桃園、八德、楊梅和蘆竹登記人數超過提名人數，13日前將進行第一波協調，協調不成...

交棒給兒子陳俊諺選 板橋議員石一佑：讓板橋更好

深耕新北市板橋多年的新北市議員石一佑，今天宣布將不再參選連任，並將多年累積的服務量能交棒給兒子陳俊諺。石一佑表示，核心目...

國民黨台中市長人選未定 江啟臣：黨內不必對立

國民黨台中市長人選未決，黨主席鄭麗文日前表示，提名機制不會幫任何人量身訂做。爭取提名的立法院副院長江啟臣今天表示，不論黨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。