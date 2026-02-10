交棒給兒子陳俊諺選 板橋議員石一佑：讓板橋更好

深耕新北市板橋多年的新北市議員石一佑，今天宣布將不再參選連任，並將多年累積的服務量能交棒給兒子陳俊諺。石一佑表示，核心目標只有一個「讓服務不中斷，讓板橋更好。」

石一佑指出，自己出身基層，長年秉持腳踏實地、隨叫隨到的精神，走遍板橋大街小巷，與鄉親建立如同家人般的情感，隨著世代更替與城市快速發展，板橋需要兼具經驗與行動力的新世代投入，決定交棒給長期在地方服務、最熟悉基層的陳俊諺。

石一佑強調，自己多年問政成果，涵蓋教育環境改善、捷運與人行空間優化、里鄰建設經費提升、長者福利擴大，以及老舊社區污水下水道改善等面向，盼透過「1+1大於3」的方式，延續服務能量。

陳俊諺表示，自幼跟隨母親投入基層服務，深刻體會每一通陳情電話背後的責任，他以「板橋新動力、服務最給力」為口號，強調自己雖是選票上的新面孔，卻是地方熟悉的服務身影，具備上手即戰實務經驗。

陳俊諺細數，過去擔任助理期間，協助多處交通微整型、增設YouBike站點與行人友善空間，並投入老舊社區排水、照明與巷弄改善，也推動銀髮共餐據點與長照諮詢站設立，並提出三大板橋施政主軸，包括交通智慧升級、老屋更新再造，以及全齡友善公共空間。