快訊

進行最後會議！台美經貿小組證實鄭麗君今晚赴美 此行6大目標曝光

高金素梅被控詐領補助款…檢調約談18人 其中13人移送北檢複訊

寧可臨櫃排隊…ATM也能領新鈔卻沒人？網揭關鍵原因：麻煩又虧錢

交棒給兒子陳俊諺選 板橋議員石一佑：讓板橋更好

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員石一佑（右）將傳承給兒子陳俊諺。圖／新北市議員石一佑提供
新北市議員石一佑（右）將傳承給兒子陳俊諺。圖／新北市議員石一佑提供

深耕新北市板橋多年的新北市議員石一佑，今天宣布將不再參選連任，並將多年累積的服務量能交棒給兒子陳俊諺。石一佑表示，核心目標只有一個「讓服務不中斷，讓板橋更好。」

2026九合一選舉

石一佑指出，自己出身基層，長年秉持腳踏實地、隨叫隨到的精神，走遍板橋大街小巷，與鄉親建立如同家人般的情感，隨著世代更替與城市快速發展，板橋需要兼具經驗與行動力的新世代投入，決定交棒給長期在地方服務、最熟悉基層的陳俊諺。

石一佑強調，自己多年問政成果，涵蓋教育環境改善、捷運與人行空間優化、里鄰建設經費提升、長者福利擴大，以及老舊社區污水下水道改善等面向，盼透過「1+1大於3」的方式，延續服務能量。

陳俊諺表示，自幼跟隨母親投入基層服務，深刻體會每一通陳情電話背後的責任，他以「板橋新動力、服務最給力」為口號，強調自己雖是選票上的新面孔，卻是地方熟悉的服務身影，具備上手即戰實務經驗。

陳俊諺細數，過去擔任助理期間，協助多處交通微整型、增設YouBike站點與行人友善空間，並投入老舊社區排水、照明與巷弄改善，也推動銀髮共餐據點與長照諮詢站設立，並提出三大板橋施政主軸，包括交通智慧升級、老屋更新再造，以及全齡友善公共空間。

老屋
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民進黨新北議員登記選舉詳細名單出爐 3選區將初選

民進黨新北議員登記截止 4現任議員未登記、3選區將初選

太古總代理 Royal Enfield 板橋旗艦店 2/10 盛大開幕！

鬆口了！何時請辭選新北 李四川：輝達簽約完會告知我的決定

相關新聞

確定不選了！周雅玲裸退：從政近24年 這個時間點改變沒有什麼不好

民進黨籍新北市議員周雅玲未在黨內登記參選，確定不爭取「七連霸」。她說，這個時間點的改變，對她而言沒有不好。她會「裸退」，...

民進黨新北議員登記截止 4現任議員未登記、3選區將初選

民進黨新北市議員提名初選登記今天截止，其中現任議員周雅玲、鍾宏仁、陳永福、石一佑都沒有登記，大新店議員陳永福早早已決定傳...

民進黨桃園議員初選登記 4區超額待協調、中壢缺1席

民進黨桃園市議員初選領表登記今天截止，目前桃園、八德、楊梅和蘆竹登記人數超過提名人數，13日前將進行第一波協調，協調不成...

交棒給兒子陳俊諺選 板橋議員石一佑：讓板橋更好

深耕新北市板橋多年的新北市議員石一佑，今天宣布將不再參選連任，並將多年累積的服務量能交棒給兒子陳俊諺。石一佑表示，核心目...

國民黨台中市長人選未定 江啟臣：黨內不必對立

國民黨台中市長人選未決，黨主席鄭麗文日前表示，提名機制不會幫任何人量身訂做。爭取提名的立法院副院長江啟臣今天表示，不論黨...

民進黨新北議員登記選舉詳細名單出爐 3選區將初選

民進黨新北市議員提名初選登記今天截止，民進黨將在其中11個選區（不含原住民）提名34席，大部分選區登記人數都與提名人數相...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。