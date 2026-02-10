國民黨台中市長人選未定 江啟臣：黨內不必對立

快訊

中央社／ 台中10日電
立法院副院長江啟臣（中）。圖／江啟臣提供
立法院副院長江啟臣（中）。圖／江啟臣提供

國民黨台中市長人選未決，黨主席鄭麗文日前表示，提名機制不會幫任何人量身訂做。爭取提名的立法院副院長江啟臣今天表示，不論黨內如何，藍綠終須一戰，黨內也沒有必要對立。

2026九合一選舉

國民黨備戰年底縣市長選戰，在台中市長部分，江啟臣和國民黨立委楊瓊瓔都有意爭取參選提名。

對於近日台中市長提名人選，江啟臣表示，因國民黨擬於3月底前最後一週完成民調，他呼籲不公開調查日期，應照協議內容進行。鄭麗文昨天接受網路專訪時表示，會秉公處理，不會幫任何人量身訂做，「遊戲規則該怎麼樣就怎麼樣」。

江啟臣今天傍晚到台中南區建國北黃昏市場發送春聯，他會前接受媒體聯訪時表示，黨內的民主機制「我們都尊重」，本來就有一些過程。對於初選、民主過程，每個擬參選人都會有自己的想法與看法，表達後就是由黨中央決定。

江啟臣說，現在最重要的就是，爭取成為最強的候選人，讓國民黨在台中的執政能夠永續，這才是最大的目標，不論黨內如何，藍綠終須一戰，黨內也沒有必要對立，是大目標與方向，也是支持者希望看到的。

國民黨 江啟臣
