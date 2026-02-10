民進黨新北議員登記選舉詳細名單出爐 3選區將初選

民進黨新北市議員提名初選登記今天截止，民進黨將在其中11個選區（不含原住民）提名34席，大部分選區登記人數都與提名人數相同，不過第三選區（新莊）除現任議員翁震州、林秉宥，還有新人翁昭仁、吳奕萱、陳岱吟，該選區民進黨將提4席，5人將進入初選。

而第八選區（樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區）現任議員登記者，除了現任議員彭一書、卓冠廷、廖宜琨、林銘仁外，還有新人高乃芸、吳昇翰。

該選區民進黨將提5席，雖有6名登記者，但該選區有婦女保障，高乃芸直接保送，另5人將搶奪剩餘的4席。

至於第十一選舉區（汐止區、金山區、萬里區），現任議員周雅玲截至下午5時未現身登記確定不選，登記者除現任議員張錦豪將爭取連任，還有從第八選區改換戰場的新人朱誼臻，與曾在台中霧峰參選過蔡美華，該選區也將進入初選3人爭奪2席提名席次。

本次登記中，現任議員周雅玲、鍾宏仁、陳永福、石一佑都沒有登記，大新店議員陳永福早已決定傳承兒子陳韋任接棒，板橋選區議員石一佑也確定由兒子陳俊諺出戰。