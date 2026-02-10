民進黨新北議員登記選舉詳細名單出爐 3選區將初選

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市議員周雅玲未登記參選。取自周雅玲臉書
民進黨新北市議員周雅玲未登記參選。取自周雅玲臉書

民進黨新北市議員提名初選登記今天截止，民進黨將在其中11個選區（不含原住民）提名34席，大部分選區登記人數都與提名人數相同，不過第三選區（新莊）除現任議員翁震州、林秉宥，還有新人翁昭仁、吳奕萱、陳岱吟，該選區民進黨將提4席，5人將進入初選。

2026九合一選舉

而第八選區（樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區）現任議員登記者，除了現任議員彭一書、卓冠廷、廖宜琨、林銘仁外，還有新人高乃芸、吳昇翰。

該選區民進黨將提5席，雖有6名登記者，但該選區有婦女保障，高乃芸直接保送，另5人將搶奪剩餘的4席。

至於第十一選舉區（汐止區、金山區、萬里區），現任議員周雅玲截至下午5時未現身登記確定不選，登記者除現任議員張錦豪將爭取連任，還有從第八選區改換戰場的新人朱誼臻，與曾在台中霧峰參選過蔡美華，該選區也將進入初選3人爭奪2席提名席次。

本次登記中，現任議員周雅玲、鍾宏仁、陳永福、石一佑都沒有登記，大新店議員陳永福早已決定傳承兒子陳韋任接棒，板橋選區議員石一佑也確定由兒子陳俊諺出戰。

民進黨詳細登記名單如下：

第一選舉區（八里區、淡水區、三芝區、石門區）：鄭宇恩、游明諺。

第二選舉區（五股區、泰山區、林口區）：李宇翔、戴翎育。

第三選舉區（新莊區）：翁震州、翁昭仁、吳奕萱、陳岱吟、林秉宥。

第四選舉區（三重區、蘆洲區）：陳俊維、彭佳芸、李余典、顏蔚慈、李倩萍、邱婷蔚。

第五選舉區（板橋區）：李昆穎、戴瑋姍、山田摩衣、黃淑君、陳俊諺。

第六選舉區（中和區）：張維倩、張志豪、張嘉玲。

第七選舉區（永和區）：羅文崇、許昭興。

第八選舉區（樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區）：彭一書、高乃芸、卓冠廷、吳昇翰、廖宜琨、林銘仁。

第九選舉區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）：陳乃瑜、陳韋任。

第十選舉區（瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）：林裔綺。

第十一選舉區（汐止區、金山區、萬里區）：朱誼臻、張錦豪、蔡美華。

議員 民進黨
