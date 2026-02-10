民進黨高市議員初選42人搶34席提名 6個選區擬辦初選

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高市議員初選登記今天截止，共有42人搶34席提名。記者徐白櫻／攝影
民進黨高市議員初選登記今天截止，共有42人搶34席提名。記者徐白櫻／攝影

民進黨高雄市黨部預計提名34人參選2026高市議員，今天下午5時登記截止，共42人登記參選，若未包含原住民選區，高雄市11個選區共有6個選區登記人數多於提名人數，以前鎮小港區6搶3最激烈，賴瑞隆、邱議瑩各有子弟兵參戰，協調未果將會舉辦初選。

高市議員應選65席，2026年民進黨市議員建議提名席次已全數確定，不含原住民選區，總計提名34席。今天登記最後一天，立委邱議瑩、許智傑與林岱樺各自帶著子弟兵完成登記。

登記結束後，六選區需要辦理民調初選，分別為大岡山區4搶3、左楠區5搶4、旗鼓鹽3搶2、鳳山6搶5，鎮港區6搶3、林園大寮4搶3。登記進行時，新人薛兆基宣布不參加左楠區初選，前議員黃淑美也不參加三民區初選。

高市黨部表示，第一選區（大旗美）提名2席，林富寶（現）、林慧欣登記。第二選區（茄萣、路竹等）提名2席，黃明太（現）、陳琳潔登記。第三選區（永安、岡山等區）提名3席，黃秋媖（現）、林志誠、蔣宛庭、蔡秉璁登記。

第四選區（左營、楠梓）提名4席，黃文志（現）、李雅慧（現）、尹立、張以理、黃偵琳登記。第五選區（大社、仁武等）提名4席，黃飛鳳（現）、張勝富（現）、邱俊憲（現）、江瑞鴻（現）。

第六選區（旗鼓鹽）提名2席，李喬如（現）、簡煥宗（現）、林哲弘登記。第七選區（三民）提名3席，康裕成（現）、何權峰（現）、鄭孟洳（現）。第八選區（新興、前金、苓雅）提名3席，黃文益（現）、湯詠瑜（現）、郭建盟（現）。

第九選區（鳳山）提名5席，陳慧文（現）、林智鴻（現）、張漢忠（現）、蘇致榮、鄧巧佩、張育臺。第十選區（前鎮、小港）提名3席，鄭光峰（現）、黃彥毓（現）、林浤澤、黃敬雅、黃雍琇、吳昱峰。第十一選區（林園、大寮）建議提名3席，李雨庭（現）、洪村銘、張耀中、蔡昌達。

高市黨部表示，共提名34人，2月4日登記至2月10日登記截止，共 42人爭取提名。依據黨中央規範，登記之後仍有協調空間，舉辦民調初選的選區會在協調結束後確定。

民進黨高市議員初選登記結束，共有42人搶34席提名。圖／民進黨高市黨部提供
民進黨高市議員初選登記結束，共有42人搶34席提名。圖／民進黨高市黨部提供

