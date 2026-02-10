民進黨新北議員登記截止 4現任議員未登記、3選區將初選

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市議員「新新板土」連線成員新北市議員陳乃瑜（右一）、山田摩衣（左一）、卓冠廷（左二）、新莊區新人陳岱吟（右二）今前往新北市黨部進行登記，並由內政部前部長林右昌陪同站台。記者張策／攝影
民進黨新北市議員「新新板土」連線成員新北市議員陳乃瑜（右一）、山田摩衣（左一）、卓冠廷（左二）、新莊區新人陳岱吟（右二）今前往新北市黨部進行登記，並由內政部前部長林右昌陪同站台。記者張策／攝影

民進黨新北市議員提名初選登記今天截止，其中現任議員周雅玲、鍾宏仁、陳永福、石一佑都沒有登記，大新店議員陳永福早早已決定傳承兒子陳韋任接棒，板橋選區議員石一佑也確定由兒子陳俊諺出戰。

至於要初選的選區，目前確定有第三選區（新莊區），第八選區（樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區），第十一選舉區（汐止區、金山區、萬里區）。

第十一選區雖現任議員周雅玲沒有登記，但登記參選除現任議員張錦豪、新人朱誼臻外，曾在台中霧峰參選過的蔡英文競選總統辦公室社會組織部專員蔡美華也登記，因該區只提名2席，也將進入初選。

