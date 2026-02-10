拚席次過半...民進黨南市議員提名37人登記 4區超額要辦初選

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
立委林俊憲日前陪同「挺憲派」市議員完成黨內初選登記。記者吳淑玲／攝影
立委林俊憲日前陪同「挺憲派」市議員完成黨內初選登記。記者吳淑玲／攝影

2026地方公職選舉民進黨直轄市議員提名登記作業今天下午5點截止，提名席次經中執會決議提名32席，總計37人登記，有4個選區登記人數超過建議提名人數，將舉行初選進行民調作業，民調分組預計2月23日公開抽籤決定，相關提名作業依黨中央公告為準。

2026九合一選舉

台南市黨部主委郭國文表示，這次登記踴躍，擴大民主首都版圖，需要更多人一起參與，黨內同志良性競爭，透過初選機制行之有年，最終仍以團結爭取議會單獨過半為最大目標，並希望更多人參與3月9日至3月13日里長提名登記，一起加入守護民主首都尖兵行列，扎根基層，擴大服務量能。

台南市議員總席次為57席，民進黨台南市議會拚過半席次，民進黨台南市黨部在13選區將提名32席。其中第三選區（曾文區）提名2席，3搶2；第六選區（安南區）提名3席4搶3；第八選區（北區、中西區）提名4席，5搶4、第十選區（東區）提名2席，4搶2。

本次登記提名，第一選區（大新營區）提名3席，李宗翰、王宣貿、沈家鳳3人登記；第二選區（大北門區）3席，蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡登記；第三選區（曾文區）提名2席，吳通龍、施朝清、陳秋宏登記；第四選區（山區）提名1席，賴懋慶登記；第五選區（南科區）提名4席，陳碧玉、林志展、余柷青、李偉智登記。

第六選區（安南區）提名3席，郭品辰、唐儀靜、劉益昌、蔡麗青登記；第七選區（永康區）提名3席，陳秋萍、黃肇輝、朱正軒登記；第八選區（北區、中西區）提名4席，謝秉舟、沈震南、林建南、邱莉莉、周嘉韋登記；第九選區（安平區、南區）提名4席，呂維胤、林依婷、李啓維、周麗津登記。

第十選區（東區）提名2席，陳金鐘、卓佩于、蔡筱薇、蔡旺詮登記；第十一選區(南關線區)提名3席，陳皇宇、郭鴻儀、鄭佳欣登記。

第六選區（安南區）提名3席，市議員蔡麗青下午由團隊與家人陪同，於截止前完成登記拚連任，她為就近服務民眾，已設立2處服務處、3處服務站，另，前市議員唐儀靜今天也登記安南區市議員初選。

台南市議員蔡麗青今天下午壓線完成初選登記拼連任過。圖／蔡麗青提供
台南市議員蔡麗青今天下午壓線完成初選登記拼連任過。圖／蔡麗青提供
民進黨台南市黨部提名有37人登記，其中4區登記人數超過提名人數。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部提名有37人登記，其中4區登記人數超過提名人數。圖／民進黨台南市黨部提供

議員 台南 民進黨
