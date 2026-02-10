民進黨議員初選登記北市32人搶25席提名 「這兩區」參選爆炸

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨議員初選登記最後一天，北市部分共有33人登記，將提名25席。記者洪子凱／攝影
民進黨議員初選登記最後一天，北市部分共有33人登記，將提名25席，其中中山大同登記登記爆炸「7搶4」局面，不過，士林北投、內湖南港由於都是同額登記將不用民調，初選時程則預計3月2日至4月10日舉行。

今天是初選登記最後一天，現任拼連任、新人小雞共有33人登記，根據民進黨規畫北市預計提名25席議員參選人，黨部主委張茂楠表示，目前看起來北市第一選區（士林北投）、第二選區（內湖南港）由於登記人數與提名人數同額，將不用辦初選，審核資格若沒問題，將直接提名。

除了兩個選區外，其餘選區將會在3月2日至4月10日舉行電話民調，其中北市第四選區（中山大同）、第六選區（大安文山）競爭較為激烈，中山大同部分，王世堅於任期中轉任立委，但中山大同仍有7位現任加新人登記，扣除陳怡君因案停權恐被剔除，仍面臨「6搶4」，新人朱政騏、賴俊翰兩人分別是何志偉與王世堅子弟兵，「堅偉大戰2.0」正式打響。

另一選區大安文山，此次因選戰策略提名席次縮減為4席，除現任簡舒培、王閔生爭取連任外，任期中轉任國安會秘書長趙怡翔子弟兵劉品妡力拼接班、還有英系陳聖文、由藍轉綠高揚凱、財經名嘴徐嶔煌，形成「6搶4」局勢也相當激烈。

以下為個選區初選登記概況：

第一選區（士林北投）：預計提名5席、登記參選5人：林世宗（現任）、陳慈慧（現任）、鍾佩玲（現任）、陳賢蔚（現任）、林延鳳（現任）。

第二選區（內湖南港）：預計提名4席、登記參選4人：何孟樺（現任）、王孝維（現任）、高嘉瑜、陳又新。

第三選區（松山信義）：預計提名4席、登記參選5人：許淑華（現任）、洪健益（現任）、張文潔（現任）、呂瀅瀅、郭凡。

第四選區（中山大同）：預計提名4席、登記參選7人：顏若芳（現任）、林亮君（現任）、陳怡君（現任）、賴俊翰、朱政騏、林子揚、李立聖。

第五選區（中正萬華）：預計提名4席、登記參選5人：劉耀仁（現任）、洪婉臻（現任）、康家瑋、馬郁雯、張銘祐。

第六選區（大安文山）：預計提名4席、登記參選6人：簡舒培（現任）、王閔生（現任）、劉品妡、陳聖文、高揚凱、徐嶔煌。

