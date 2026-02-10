快訊

藍營人選呼之欲出？李四川、鄭麗文13日將一同出席三重先嗇宮點燈

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨副主席李乾龍（左）與國民黨新北市黨部主委黃志雄。記者葉德正／攝影
國民黨副主席李乾龍（左）與國民黨新北市黨部主委黃志雄。記者葉德正／攝影

國民黨新北市長人選協調進入關鍵期，台北市副市長李四川預計13日與國民黨主席鄭麗文將一同出席三重先嗇宮點燈儀式，新北市長侯友宜也獲邀，雖行程尚未確定，頗有藍營大團結之勢。國民黨副主席李乾龍今天指出，目前新北市長人選協調交由侯友宜市長主導，市長已跟他掛保證「兄弟不用煩惱，新北市的事情會處理得很圓滿」。

2026九合一選舉

藍營另一人選劉和然回應，並未聽聞相關行程與說法，一切尊重。新北市2026的市長選舉，由新北市黨部負責溝通協調，一切按照節奏來，目前持續推進中，屆時黨部也會對外說明。

先嗇宮將在13日下午6時在宮前神農百草公園舉行開燈儀式，預計展到農曆元月底為期一個月。李乾龍指出，今年有全台最大的青花瓷器組合而成的首創花燈，有二層樓高，由2000個青花瓷湯匙、15000個青花瓷酒杯、300個玲瓏小碗、500個青花瓷盤子及300個青花瓷茶杯6位工匠花34個工作天，創全國紀錄。

李乾龍表示，當天黨主席鄭麗文、台北市副市長李四川都會出席，侯市長他也有邀請，但目前尚未確認市長行程。

對於新北市長人選，李乾龍表示，目前順利溝通協調中，上次他與侯市長碰面，侯市長就對他表示「兄弟不用煩惱，新北市的事情會處理得很圓滿」，李四川也跟他說過「願意承擔」，所以他很放心。

李乾龍直言，新北市長人選協調溝通，最大功臣就是侯友宜市長與新北市黨部主委黃志雄。

據了解，藍營新北市長競選總部方向也已經確定，最終地點應該會落腳板橋。

李乾龍
