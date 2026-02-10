民進黨南市議員沈震東交棒學霸弟 兩人「最萌身高差」受注目

台南市第八選區的民進黨議員沈震東放棄連任，交棒給弟弟沈震南，兩人一起出現時常被詢問「身高差很大」，沈震南身高196公分，沈震東176公分，相差逾20公分，堪稱「最萌身高差」兄弟檔。

沈震東父親是中西區五條港里里長，大學畢業後原在學校擔任代課老師，25歲時選上議員，謙虛態度令人印象深刻。2022年競選連任時，拿下第2高票當選，因攻讀博士學位，決定在學業完成後入伍服完一年的義務役，選區就交棒給弟弟沈震南服務。

很多人好奇兩兄弟身高差很大，沈震東說，爸媽並沒有特別高，家族中就是弟弟特別高，他笑說，兩人眼睛特別像，另外他和弟弟是一文一理，他專業是在教育，弟弟是理科「學霸」，畢業於台南一中，期間曾加入化學校隊，並在化學學科能力競賽中榮獲三等獎，就讀清華大學化學系，於清華盃個人賽奪得金牌。隨後進入成功大學化學研究所深造。

沈震南也投入公共事務，擔任沈震東議員服務處擔任助理長達8年，也是民進黨全國黨代表，2024賴清德台南市競選總部顧問，累積豐富選務與政策經驗，相信可以順利接棒做好選民服務。