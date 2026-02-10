影／為布局立委補選？陳亭妃胞妹棄議員5連霸 陳怡珍：言之過早

民進黨台南市長參選人陳亭妃胞妹、現任市議員陳怡珍今表態「不參與市議員選舉」，讓黨內提名競爭單純化，也透過「釋出善意」促進整合。陳怡珍也談到，不登記參選比登記參選的決定還要困難，但為以大局為重、為黨內團結，決定不參選，但未來服務並不會中斷。

陳亭妃表示，這是一個非常艱難的決定，陳怡珍擔任議員16年來，基層服務紮實，且過去4屆初選與大選民調始終維持第一名，然而，為了避免初選過於複雜與內耗，陳怡珍選擇退出這場議員選戰，釋出善意，展現高度團結的誠意。

她也提到，由於市長選戰範圍涵蓋37個區，事務極其繁瑣，急需一位熟悉地方事務、且有實戰經驗的人才協助，陳怡珍自己選過，也曾幫忙輔選過，深知選舉處事的細節，未來將正式接任陳亭妃競選總部執行總幹事，相信有她的加入，將能有效整合基層戰力。

陳怡珍則說，做決定的過程並不容易，許多地方里長、支持者也很不捨，不過為了「團結一致、大步向前」，做出不參選連任的決定，也讓黨內更多優秀夥伴有參與的空間，不過服務絕對會繼續，未來不論站在什麼位置，對台南的愛、對基層的承諾，都不會改變。

陳怡珍強調，後續除繼續完成議員的工作外，現階段將專注在市長、議員、里長輔選工作，協助團隊爭取最大席次，讓台南持續前進，因為民進黨不僅2026要贏，更要打下底氣，讓2028總統賴清德連任，同時在台南得票率超過2024年得票率，要讓台灣繼續大步向前。