快訊

余天全說了！夫妻分房睡、聊天常吵架 李亞萍爆失智私下真相曝

大膽面交逾百萬現金 台南前消防局長李明峯及女密友收賄情節曝光

美國眾議院通過「保護台灣法案」 大陸對台動武恐被踢出國際金融圈

影／為布局立委補選？陳亭妃胞妹棄議員5連霸 陳怡珍：言之過早

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民進黨台南市長參選人陳亭妃胞妹、現任市議員陳怡珍（前右二）今在陳亭妃（前左二）陪同下，表態「不參與市議員選舉」，讓黨內提名競爭單純化，也透過「釋出善意」促進整合。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長參選人陳亭妃胞妹、現任市議員陳怡珍（前右二）今在陳亭妃（前左二）陪同下，表態「不參與市議員選舉」，讓黨內提名競爭單純化，也透過「釋出善意」促進整合。記者萬于甄／攝影

民進黨台南市長參選人陳亭妃胞妹、現任市議員陳怡珍今表態「不參與市議員選舉」，讓黨內提名競爭單純化，也透過「釋出善意」促進整合。陳怡珍也談到，不登記參選比登記參選的決定還要困難，但為以大局為重、為黨內團結，決定不參選，但未來服務並不會中斷。

2026九合一選舉

陳亭妃表示，這是一個非常艱難的決定，陳怡珍擔任議員16年來，基層服務紮實，且過去4屆初選與大選民調始終維持第一名，然而，為了避免初選過於複雜與內耗，陳怡珍選擇退出這場議員選戰，釋出善意，展現高度團結的誠意。

她也提到，由於市長選戰範圍涵蓋37個區，事務極其繁瑣，急需一位熟悉地方事務、且有實戰經驗的人才協助，陳怡珍自己選過，也曾幫忙輔選過，深知選舉處事的細節，未來將正式接任陳亭妃競選總部執行總幹事，相信有她的加入，將能有效整合基層戰力。

陳怡珍則說，做決定的過程並不容易，許多地方里長、支持者也很不捨，不過為了「團結一致、大步向前」，做出不參選連任的決定，也讓黨內更多優秀夥伴有參與的空間，不過服務絕對會繼續，未來不論站在什麼位置，對台南的愛、對基層的承諾，都不會改變。

陳怡珍強調，後續除繼續完成議員的工作外，現階段將專注在市長、議員、里長輔選工作，協助團隊爭取最大席次，讓台南持續前進，因為民進黨不僅2026要贏，更要打下底氣，讓2028總統賴清德連任，同時在台南得票率超過2024年得票率，要讓台灣繼續大步向前。

對於是否為投入立委補選布局，陳怡珍表示，「現在談這個還言之過早，目前還沒有想到這個部分」。

民進黨台南市議員陳怡珍放棄5連霸機會，後續將協助市長、議員及里長等輔選工作，面對被問及是否為立委補選布局，陳怡珍坦言，現在談這個還言之過早，目前還沒有想到這個部分。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市議員陳怡珍放棄5連霸機會，後續將協助市長、議員及里長等輔選工作，面對被問及是否為立委補選布局，陳怡珍坦言，現在談這個還言之過早，目前還沒有想到這個部分。記者萬于甄／攝影

議員 陳亭妃
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

釋出善意？民進黨市議員登記倒數 陳亭妃胞妹陳怡珍不參與連任

影／陳亭妃胞妹陳怡珍不連任議員 蔡育輝：政治「高招」

震撼！陳亭妃妹妹陳怡珍不連任議員？挺憲派議員這樣說

議員提名登記最後關頭仍未表態 陳亭妃胞妹陳怡珍今下午說明去向

相關新聞

綠營分裂？士北議員選舉變數 紀政侄子今退民進黨宣布「無黨迎戰」

民進黨北市議員初選今天登記最後一日，原先傳出運動員紀政侄子、後港里長紀建漢有意投入第一選區（士林、北投）初選，但他今下午...

影／陳亭妃胞妹陳怡珍不連任議員 蔡育輝：政治「高招」

代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃和市議員陳怡珍下午將連袂召開記者會，目前傳出是陳怡珍不連任議員，國民黨台南市議員蔡育輝...

震撼！陳亭妃妹妹陳怡珍不連任議員？挺憲派議員這樣說

代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃和市議員陳怡珍發出採訪通知，下午將連袂召開記者會，目前傳出是陳怡珍宣布不投入台南市議員...

影／為布局立委補選？陳亭妃胞妹棄議員5連霸 陳怡珍：言之過早

民進黨台南市長參選人陳亭妃胞妹、現任市議員陳怡珍今表態「不參與市議員選舉」，讓黨內提名競爭單純化，也透過「釋出善意」促進...

紀政姪子退民進黨喊議員選到底 怒批沒派系就不被認同

民進黨北市議員初選最後一日，其中北市第一選區（士林、北投）原先國內傳奇運動員紀政姪子、後港里長紀建漢有意參與初選，但今下...

國民黨世代交替 台南東區市議員曾培雅交棒兒子歐政豪組青年軍

台南市東區市議員曾培雅將政治接力棒交給兒子歐政豪，今上午於市議會小簡報室舉行「歐政豪青年軍成立」記者會，召集50位20至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。