綠營分裂？士北議員選舉變數 紀政侄子今退民進黨宣布「無黨迎戰」

民進黨北市議員初選今天登記最後一日，原先傳出運動員紀政侄子、後港里長紀建漢有意投入第一選區（士林、北投）初選，但他今下午赴黨部遞交退黨申請，也發聲明「今日宣布退出民主進步黨，無黨參選，迎戰。」

紀建漢今天在臉書發出聲明稿，「今天不是來領表登記，我是來『退黨』。」2018年黨內電話民調「現任議員全數通過，建安與第6名以0.0003差距出局」，2022年電話民調「現任議員全數通過，建漢以『0.006』的差距未能通過」，曾經因為些微差距，所以他們再拚一次，結果「0.006」差距，讓他對支持者食言，沒機會把服務做大。

紀建漢說，現任議員昨日以「聯合登記，跨派系合作」的方式表態，再次證明無派系的他是被排除在外的。今日，他也向黨表態。

他指出，曾經這些議員是新人時，「試問我們沒有相挺你們？大大小小的選舉，動員時刻，我們沒有出力？2001年3月30日加入民進黨，認同民進黨，不論政黨如何輪替，我對黨的支持沒有改變，但現在我明白了，入黨近25年，掛黨任職12年的里長，原來對黨而言，沒有派系，新人參選就是沒有被認同。」

紀建漢表示，他明白選舉的現實，現任的議員擁有的資源是他沒有的，但他不爭；現任議員有的人脈也是他望塵莫及的。地方服務這12年，他從基礎做起，了解遇到處理事情的瓶頸，他只是希望可以有機會可以做更多。所以，他勤跑，因為他沒有響亮的知名度；他努力，因為他背後沒有強大的派系！

紀建漢說，姑姑給他的9個字「用真心，講真話，做真事」。他現在要說，「我用真心服務，不分黨派；我講真話，我不願因為這0.006的差距推翻我的努力，我無需去參與「聯合方式」的民調；我能做真事，但選舉的勝負，讓選民來定。這次也許他該放手一搏，即使背水一戰，也想為自己、為相信他、支持他的人，奮力一戰。