快訊

都更帶來了什麼？業者沉痛自省：窮人連老房子都住不起

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

紀政姪子退民進黨喊議員選到底 怒批沒派系就不被認同

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市第一選區（士林、北投）原先國內傳奇運動員紀政姪子、後港里長紀建漢有意參與初選，但今下午突然前往黨部遞交退黨申請，表態要以無黨身分參選到底。圖／取自紀建漢臉書
北市第一選區（士林、北投）原先國內傳奇運動員紀政姪子、後港里長紀建漢有意參與初選，但今下午突然前往黨部遞交退黨申請，表態要以無黨身分參選到底。圖／取自紀建漢臉書

民進黨北市議員初選最後一日，其中北市第一選區（士林、北投）原先國內傳奇運動員紀政姪子、後港里長紀建漢有意參與初選，但今下午突然前往黨部遞交退黨申請，北市黨部主委張茂楠也證實，已收到相關資料。紀建漢表示，5位現任議員還未初選就結合造勢，對他不公平，決議不辜負鄉親期待參選到底。

2026九合一選舉

其中北市第一選區（士林、北投）除5位現任議員林世宗、陳慈慧、鍾佩玲、陳賢蔚、林延鳳爭取連任，昨天5人更一起到黨部聯合登記宣示，象徵團結意象，不過同為民進黨，里長出身紀建漢近日勤跑地方行程、看板也陸續掛上，有意角逐。

紀建漢從上周初選登記開始遲遲未現身登記，傳出可能不掛民進黨籍參選，今天是最後一天，據了解，紀今下午現身黨部，但不是登記初選，反是遞交退黨申請，北市黨部主委張茂楠也證實，紀建漢下午已來遞交資料，應該意味會參選到底。

紀建漢接受電訪表示，原先確實有規畫登記初選，但昨天看到士林北投5位現任議員甚至不同派系聯合宣示登記，認為初選還沒開始就已經在結合，對新人並不公平，加上過去家族已經參與過2次初選都已些微差距落敗，不少長輩、里長對他有期待，他不希望辜負各界期望，決議退黨參選到底。

北市 議員 民進黨
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

釋出善意？民進黨市議員登記倒數 陳亭妃胞妹陳怡珍不參與連任

民進黨正國會台中6位參選人登記 王義川：6人都是正派問政

震撼！陳亭妃妹妹陳怡珍不連任議員？挺憲派議員這樣說

時力疑北市無菸城市淪口號 籲修法編預算先疏導

相關新聞

影／陳亭妃胞妹陳怡珍不連任議員 蔡育輝：政治「高招」

代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃和市議員陳怡珍下午將連袂召開記者會，目前傳出是陳怡珍不連任議員，國民黨台南市議員蔡育輝...

震撼！陳亭妃妹妹陳怡珍不連任議員？挺憲派議員這樣說

代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃和市議員陳怡珍發出採訪通知，下午將連袂召開記者會，目前傳出是陳怡珍宣布不投入台南市議員...

紀政姪子退民進黨喊議員選到底 怒批沒派系就不被認同

民進黨北市議員初選最後一日，其中北市第一選區（士林、北投）原先國內傳奇運動員紀政姪子、後港里長紀建漢有意參與初選，但今下...

國民黨世代交替 台南東區市議員曾培雅交棒兒子歐政豪組青年軍

台南市東區市議員曾培雅將政治接力棒交給兒子歐政豪，今上午於市議會小簡報室舉行「歐政豪青年軍成立」記者會，召集50位20至...

釋出善意？民進黨市議員登記倒數 陳亭妃胞妹陳怡珍不參與連任

民進黨台南市長參選人陳亭妃胞妹、現任市議員陳怡珍是否再度投入選戰，備受關注，陳怡珍今下午2點在服務處開記者會，正式表態「...

民進黨正國會台中6位參選人登記 王義川：6人都是正派問政

民進黨正國會台中市議員參選人共6人今天集體到市黨部登記參選，立委王義川拉著6人的手喊凍蒜，他說這6人都是正青、正派問政，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。