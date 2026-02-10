紀政姪子退民進黨喊議員選到底 怒批沒派系就不被認同

民進黨北市議員初選最後一日，其中北市第一選區（士林、北投）原先國內傳奇運動員紀政姪子、後港里長紀建漢有意參與初選，但今下午突然前往黨部遞交退黨申請，北市黨部主委張茂楠也證實，已收到相關資料。紀建漢表示，5位現任議員還未初選就結合造勢，對他不公平，決議不辜負鄉親期待參選到底。

其中北市第一選區（士林、北投）除5位現任議員林世宗、陳慈慧、鍾佩玲、陳賢蔚、林延鳳爭取連任，昨天5人更一起到黨部聯合登記宣示，象徵團結意象，不過同為民進黨，里長出身紀建漢近日勤跑地方行程、看板也陸續掛上，有意角逐。

紀建漢從上周初選登記開始遲遲未現身登記，傳出可能不掛民進黨籍參選，今天是最後一天，據了解，紀今下午現身黨部，但不是登記初選，反是遞交退黨申請，北市黨部主委張茂楠也證實，紀建漢下午已來遞交資料，應該意味會參選到底。

紀建漢接受電訪表示，原先確實有規畫登記初選，但昨天看到士林北投5位現任議員甚至不同派系聯合宣示登記，認為初選還沒開始就已經在結合，對新人並不公平，加上過去家族已經參與過2次初選都已些微差距落敗，不少長輩、里長對他有期待，他不希望辜負各界期望，決議退黨參選到底。