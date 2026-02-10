國民黨世代交替 台南東區市議員曾培雅交棒兒子歐政豪組青年軍

台南市東區市議員曾培雅將政治接力棒交給兒子歐政豪，今上午於市議會小簡報室舉行「歐政豪青年軍成立」記者會，召集50位20至40歲青年力挺，並提出「青年從政」、「親子共育」、「守護銀髮」三大參選主題。

台南市議員第十選區（東區）應選5席，國民黨曾培雅將交棒給兒子歐政豪，曾培雅是該選區第一高票，基層實力堅強，歐政豪接棒母親參選，他指出，四年基層服務讓他深刻了解同世代面臨上有父母、下有孩子的責任，對城市發展、就業、交通、長照及教育資源有真實感受。

他強調，「我們不是旁觀者，而是正在承擔責任的一代」，未來將關注鐵路地下化後續效益、台南捷運推動、文化中心改造升級、南台南副都心發展及東區商業機能提升（如Costco、IKEA），並加強通學步道與行人安全，打造安全便利生活環境。

台南東區市議員選情最緊繃，除歐政豪，另4名現任議員都將爭取連任，競爭十分激烈，包括國民黨王定貞、民進黨蔡筱薇、無黨籍曾之婕及原台灣基進現為無黨籍李宗霖。民進黨多人有意角逐，湧言會推出立委王定宇服務處主任卓佩于，陳金鐘及陳亭妃陣營前議員蔡旺詮都已決定捲土重來爭取黨內提名。民進黨原預計提名3席，擔心黨內互打導致落選，後更改只提2席。