民進黨正國會台中6位參選人登記 王義川：6人都是正派問政
民進黨正國會台中市議員參選人共6人今天集體到市黨部登記參選，立委王義川拉著6人的手喊凍蒜，他說這6人都是正青、正派問政，2名是新人，4位現任議員很熟悉市政，在議會拿出數據和政策，常讓台中市政府很難招架。
2026九合一選舉
6名參選人今天穿著競選背心和自己的姓名到民進黨台中市黨部，6人與立委王義川一起拍照造勢，支持者也在旁喊加油。
王義川說，正國會這6位參選人都是正青，正派問政，4位議員在議員正派問政，很熟悉市政，在議會拿出數據和政策，常讓台中市政府很難招架，另二名新人也都有市府磨練經驗，正國會會全力輔選這6人，讓他們順利當選市議員，這6人也都是立委何欣純選台中市長的雷達和衛星，從基層民意反應給何欣純，當時的前台中市府團隊也會全力協助何欣純市長。
2026正派台中隊聯合登記，今天上午到民進黨台中市黨部登記，立委王義川和台中市議員曾朝榮到場，登記的有現任議員江肇國、周永鴻、蔡耀頡、張家銨、新人曾咨耀、陳怡潔。
