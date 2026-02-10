快訊

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

聽新聞
0:00 / 0:00

影／陳亭妃胞妹陳怡珍不連任議員 蔡育輝：政治「高招」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃和市議員陳怡珍下午將連袂召開記者會，目前傳出是陳怡珍不連任議員，國民黨台南市議員蔡育輝指出，陳怡珍選擇不再競逐議員連任，等同釋出明確訊號，展現其朝立委邁進、且對自身選情具備高度信心。這樣的布局，在政治判斷上並不尋常，也顯示她對未來路線已有完整盤算。

2026九合一選舉

蔡育輝認為，陳怡珍不參選，可與無黨籍及民進黨維持良好互動，走「開大門、走大路」的政治路線；另主動讓出議員席次，禮讓民進黨參選，展現政治雅量與高度格局，為未來不論再戰立委或轉任其他公職預留空間。

蔡育輝指出，有議員身分與沒有議員身分，政治能量與影響力截然不同，願意主動放下現有職務，本身就是一項高難度的政治抉擇。他也強調，立委角色終究仍需與行政權高度互動，與其頻繁轉換跑道，不如專注協助陳亭妃市長選舉，未來選立委會更有空間，肯定陳怡珍不連任議員，這種「開大門、走大路」的作法，在政治布局上堪稱高招。

議員 民進黨 陳亭妃
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

震撼！陳亭妃妹妹陳怡珍不連任議員？挺憲派議員這樣說

議員提名登記最後關頭仍未表態 陳亭妃胞妹陳怡珍今下午說明去向

陳亭妃推馬年主題紅包 台南設點快閃拜年限量發放

陳亭妃陪「挺妃派」議員辦寒冬送暖 陳秋萍登記拚9連霸

相關新聞

影／陳亭妃胞妹陳怡珍不連任議員 蔡育輝：政治「高招」

代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃和市議員陳怡珍下午將連袂召開記者會，目前傳出是陳怡珍不連任議員，國民黨台南市議員蔡育輝...

震撼！陳亭妃妹妹陳怡珍不連任議員？挺憲派議員這樣說

代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃和市議員陳怡珍發出採訪通知，下午將連袂召開記者會，目前傳出是陳怡珍宣布不投入台南市議員...

民進黨正國會台中6位參選人登記 王義川：6人都是正派問政

民進黨正國會台中市議員參選人共6人今天集體到市黨部登記參選，立委王義川拉著6人的手喊凍蒜，他說這6人都是正青、正派問政，...

加入民眾黨參選？中市議員吳佩芸：藍綠夾殺中盼與改革勢力合作

民眾黨著手布局2026年台中市議員選舉，目前已提名4選區，南屯、清沙梧、中西及東南區都有黨員表態參選，黨部持續提名中，已...

影／國籍問題在選戰發酵 陳怡君盼能理性對話

民眾黨新北市議員參選人陳怡君日前在市場掃街時遭一位民眾針對立委國籍議題大罵，陳怡君嘗試回應溝通未果，事後才發現該民眾已在...

壓線登記！「菜市場女兒」洪婉臻拚連任 稱沒很穩盼鄉親顧電話

民進黨北市議員初選登記最後一天，中正萬華現任議員洪婉臻趕在今天上午壓線登記爭取連任，不同於其他派系有大咖相陪力挺，洪表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。