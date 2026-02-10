影／陳亭妃胞妹陳怡珍不連任議員 蔡育輝：政治「高招」

代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃和市議員陳怡珍下午將連袂召開記者會，目前傳出是陳怡珍不連任議員，國民黨台南市議員蔡育輝指出，陳怡珍選擇不再競逐議員連任，等同釋出明確訊號，展現其朝立委邁進、且對自身選情具備高度信心。這樣的布局，在政治判斷上並不尋常，也顯示她對未來路線已有完整盤算。

蔡育輝認為，陳怡珍不參選，可與無黨籍及民進黨維持良好互動，走「開大門、走大路」的政治路線；另主動讓出議員席次，禮讓民進黨參選，展現政治雅量與高度格局，為未來不論再戰立委或轉任其他公職預留空間。

蔡育輝指出，有議員身分與沒有議員身分，政治能量與影響力截然不同，願意主動放下現有職務，本身就是一項高難度的政治抉擇。他也強調，立委角色終究仍需與行政權高度互動，與其頻繁轉換跑道，不如專注協助陳亭妃市長選舉，未來選立委會更有空間，肯定陳怡珍不連任議員，這種「開大門、走大路」的作法，在政治布局上堪稱高招。