加入民眾黨參選？中市議員吳佩芸：藍綠夾殺中盼與改革勢力合作

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市無黨籍市議員吳佩芸日前參加搶救白海豚活動。記者黃寅／攝影
台中市無黨籍市議員吳佩芸日前參加搶救白海豚活動。記者黃寅／攝影

民眾黨著手布局2026年台中市議員選舉，目前已提名4選區，南屯、清沙梧、中西及東南區都有黨員表態參選，黨部持續提名中，已退出時代力量的南屯區無黨籍市議員吳佩芸，下屆是否會加入民眾黨參選？動向備受矚目。對此吳佩芸並未正面回應，強調希望能擴大與真正重視進步議題的改革勢力合作，成為監督制衡的關鍵。

2026九合一選舉

民眾黨積極布局多個選區，目前已經在后里豐原提名連小華、西屯區提名劉芩妤、太平提名許書豪，大里霧峰提名現任市議員江和樹。

民眾黨台中市黨部主委陳清龍指出，北屯區有前台中市研考會主委吳皇昇、前市黨部副主委邱于珊登記，將先協調，協調不成就初選；原要參選北屯的許瑞宏則轉戰中西區；另南屯區、清水沙鹿梧棲及東南區都有黨員表達參選意願，農曆年後展開提名作業。

民眾黨依循黨內不分區立委「兩年條款」，陳清龍已進入立法院擔任立委，民眾黨在台中市議會只剩1席，地方黨部希望能在中市議會成立黨團，積極布局多個選區，並邀友軍入黨，無黨籍吳佩芸下屆是否加入民眾黨參選引發關注。

吳佩芸表示，有許多重要的市政改革需要推動，會繼續爭取民眾的認同及支持。她強調，但過去幾年在議會藍綠夾縫中求生存，感受到進步理念的推動需要有更多人一起加入，對於在政治領域面對藍綠夾殺，希望能擴大與真正重視進步議題的改革勢力合作，成為監督制衡的關鍵。

民眾黨 吳佩芸 台中市
