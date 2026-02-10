快訊

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

聽新聞
0:00 / 0:00

震撼！陳亭妃妹妹陳怡珍不連任議員？挺憲派議員這樣說

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市議員周嘉韋。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市議員周嘉韋。記者吳淑玲／攝影

代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃和市議員陳怡珍發出採訪通知，下午將連袂召開記者會，目前傳出是陳怡珍宣布不投入台南市議員第八選區連任，同選區民進黨市議員周嘉韋表示，陳怡珍宣布不再競逐議員連任，可能是要轉布局未來陳亭妃當選市長辭去立委後的補選，盡管選舉尚未發生、結果仍充滿變數，但從政治責任來看，這樣的選擇相對對選民負責。

2026九合一選舉

周嘉韋指出，若已當選議員，卻在任內再轉戰立委，無論對一般民眾或民進黨支持者而言，容易被質疑為「把議員當跳板」，觀感不佳。相較之下，若已下定決心投入立委選戰，選擇不再參選議員，反而更為坦率，也較能避免爭議。

他也提到，過去已有不少立委採取相同模式起步，包括林俊憲、郭國文等人，都是在未再參選議員的情況下投入立委選舉。

台南市議員第八選區（中西、北區）應選6席，民進黨提名4席，現任有挺憲派的議長邱莉莉、陳怡珍、周嘉韋及沈震東交棒弟弟沈震南、以及湧言會推薦的林建南，原本選情緊繃，陳怡珍若不連任，若下午5點無人登記，該選區就不必辦理初選，是對不同派系釋出善意，有大和解之意。

周嘉韋說，選舉的最終決定權仍在選民手中，不會因為某位政治人物是否參選，就必然左右支持流向。所有候選人都應在選舉過程中，透過政見與行動爭取更多選民認同，這才是民主政治應有的正道。但認為民進黨台南立市長初選過後的紛擾應該要落定，共同為台南市努力。

議員 民進黨 陳亭妃
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

議員提名登記最後關頭仍未表態 陳亭妃胞妹陳怡珍今下午說明去向

台南「換妃」？王世堅一番話 他曝根本幫林俊憲「立Flag」

陳亭妃推馬年主題紅包 台南設點快閃拜年限量發放

攜手民間愛心 林俊憲捐1000包白米、陳亭妃贈年菜助弱勢

相關新聞

影／陳亭妃胞妹陳怡珍不連任議員 蔡育輝：政治「高招」

代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃和市議員陳怡珍下午將連袂召開記者會，目前傳出是陳怡珍不連任議員，國民黨台南市議員蔡育輝...

震撼！陳亭妃妹妹陳怡珍不連任議員？挺憲派議員這樣說

代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃和市議員陳怡珍發出採訪通知，下午將連袂召開記者會，目前傳出是陳怡珍宣布不投入台南市議員...

民進黨正國會台中6位參選人登記 王義川：6人都是正派問政

民進黨正國會台中市議員參選人共6人今天集體到市黨部登記參選，立委王義川拉著6人的手喊凍蒜，他說這6人都是正青、正派問政，...

加入民眾黨參選？中市議員吳佩芸：藍綠夾殺中盼與改革勢力合作

民眾黨著手布局2026年台中市議員選舉，目前已提名4選區，南屯、清沙梧、中西及東南區都有黨員表態參選，黨部持續提名中，已...

影／國籍問題在選戰發酵 陳怡君盼能理性對話

民眾黨新北市議員參選人陳怡君日前在市場掃街時遭一位民眾針對立委國籍議題大罵，陳怡君嘗試回應溝通未果，事後才發現該民眾已在...

壓線登記！「菜市場女兒」洪婉臻拚連任 稱沒很穩盼鄉親顧電話

民進黨北市議員初選登記最後一天，中正萬華現任議員洪婉臻趕在今天上午壓線登記爭取連任，不同於其他派系有大咖相陪力挺，洪表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。