影／國籍問題在選戰發酵 陳怡君盼能理性對話
民眾黨新北市議員參選人陳怡君日前在市場掃街時遭一位民眾針對立委國籍議題大罵，陳怡君嘗試回應溝通未果，事後才發現該民眾已在網路點名針對她，陳怡君今天質疑這是罷團成員撕裂對立的戲碼，希望以後即使不同立場的參選人拜完票還能互相加油，這才是台灣民主應該看到的和諧。
2026九合一選舉
陳怡君表示，她日前遭到一位民眾謾罵民眾黨推出擁有中國籍的立委，但是她始終保持笑臉向他解釋該立委是中華民國人，雖然嘗試溝通但對方一直打斷完全不給發言空間，僅一味進行情緒性指責，當時她在現場仍保持笑臉沒有生氣，直到傍晚支持者透露該民眾實為特定罷免團體成員，而且上了媒體，並在其網路上持續針對性的發言指責，她才覺得這是一場早有準備的戲碼，至於遭質疑洩漏民眾個資，她完全是以該民眾有打藍勾勾的公開資訊發言，這可受公評。
陳怡君說，我只希望怎麼找出如何讓中和更好的方向，讓中和人民生活得更好，如果有不同的立場都可以好好談，撕裂對立無助台灣社會和諧發展。
