壓線登記！「菜市場女兒」洪婉臻拚連任 稱沒很穩盼鄉親顧電話

民進黨北市議員初選登記最後一天，中正萬華現任議員洪婉臻趕在今天上午壓線登記爭取連任，不同於其他派系有大咖相陪力挺，洪表示，自己一直沒有任何資源挹注，「菜市場女兒」就是她最驕傲的勳章，也背負很多鄉親期待，這次選舉她沒外界所說得穩上，盼支持者顧好電話。

洪婉臻表示，三年前她帶著鄉親期待在沒有任何資源挹注下登記參選，成功走進議會成為代議士，很多人說政治是條辛苦的路，但她認為，從政再辛苦都不及仍在市場打拼的爸媽，「菜市場女兒」是她最驕傲勳章，從小也體會到基層生活酸甜苦辣，看見長輩為討生活而承受不公，也是她在議會質詢、為民發聲的動力。

洪婉臻強調，她沒有派系奧援，也沒有政二代光環，但萬華與中正是養育她成長、伴她茁壯的家，三年多來都戰戰兢兢，把一天當三天來用，就是為回報這份沉甸甸信任，也很感謝鄉親，讓她從市場女兒到能為家鄉捍衛權利議員，「沒有大家的扶持，婉臻無法獨自完成。」

這次爭取連任外界都看好她能順利過關，洪表示，現任沒有優先、她也沒有如外界說得穩上，現在選情非常緊繃，三月即將展開黨內初選，是一場實力與意志考驗，懇請鄉親顧好電話，「說出唯一支持洪婉臻」，讓這份最懂基層、最有溫度的聲音，未來能持續陪伴著大家。