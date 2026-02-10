快訊

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

日本JR橫濱線附近發現「無頭屍」 屍身腐敗嚴重身分死因待查

藍台中市長之爭3月底民調鄭麗文喊已經最快了 盧秀燕反映曝光

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天主持市政會議。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今天主持市政會議。記者余采瀅／攝影

國民黨台中市長初選姊弟之爭，黨中央定調3月底民調，引發參選人江啟臣不滿黨中央公開民調時程，連台中市長盧秀燕也喊話3月底才辦民調「太晚了」。國民黨主席鄭麗文則回說3月底已經最快了，「我不會幫任何人量身訂做，遊戲規則怎麼樣就是怎麼樣」。盧秀燕今主持市政會議前被問及是否與黨中央意見相左，盧僅微笑並未回應。

2026九合一選舉

國民黨6日宣布台中市長提名人選訂3月25日至3月31日全民調，引發江啟臣不滿黨中央公開民調時程與先前的協議內容不符，恐讓民調失真，對手楊瓊瓔卻認為黨中央發布民調進行時間能讓基層放心；台中市長盧秀燕日前也喊話黨中央，選戰兵貴神速、宜早不宜遲，等到3月底民調太晚了。

不過，鄭麗文近日接受網路專訪重申，3月底已經最快了，如果協商不成就進入初選，怎麼壓縮最快也不可能快過3月底，一切要按照制度走，欲速則不達。「我不是太上皇，我不會指定任何人，我不會指定未來的總統候選人是誰，今天縣市長禁不起黨內遊戲規則的考驗，那未來要提名總統時怎麼辦？」「我不會幫任何人量身訂做，遊戲規則怎麼樣就是怎麼樣」。

鄭、盧兩位藍營「雙后」發言引發關注，盧秀燕今天在市政會議前被問及台中市長初選是否跟黨中央意見相左，盧全程微笑以對，沒有回應，隨後走進會場。

國民黨台中市長選舉提名爆發爭議，江啟臣的支持者認為楊瓊瓔不應該搗亂；也有楊瓊瓔的支持者質疑為什麼民進黨可以公布民調日期？國民黨不行。台南市長與彰化縣長民進黨都公布日期，還傳出台南市藍白灌票給林俊憲，但陳亭妃還是贏，不少民調都說江大幅領先，有什麼好怕的？況且8年前江跟盧的民調不但公布日期也公布結果。

台中市長盧秀燕今主持市政會議前被問及是否與黨中央意見相左，盧僅微笑並未回應。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今主持市政會議前被問及是否與黨中央意見相左，盧僅微笑並未回應。記者余采瀅／攝影

全民調 國民黨 鄭麗文 江啟臣 盧秀燕 楊瓊瓔
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／鄭麗文說自己是中國人 王義川：台中民代應該希望她惦惦的

鄭麗文提兩岸和平框架 蕭旭岑：和平網的概念 不是協議

盧秀燕拚區區有親子館！全台最小行政區「中區」親子館開幕

彰化藍提名陷困境？鄭麗文喊無人定於一尊 柯呈枋：跳過初選徒增內耗

相關新聞

最後登記日！邱議瑩、許智傑率子弟兵登記參選議員 下午還有林岱樺

民進黨直轄市議員初選登記今天截止，民進黨高市黨部擬提名34席，直至昨天已有30人登記，今天一早黨部很熱鬧，立委邱議瑩陪林...

林右昌重申「沒打算投入2026」 強調綠營新北重心在政見

民進黨新北市議員「新新板土」連線今前往黨部登記參與黨內初選，前內政部長林右昌到場站台並接受媒體聯訪。林右昌表示，國民黨市...

影／鄭麗文自述中國人致黨員不滿 王義川：她想當中國人就去當

立委王義川率正國會成員前往民進黨台中市黨部進行參選登記，他在受訪時表示，被問到國民黨主席鄭麗文自述中國人說法令黨員不滿，...

藍台中市長之爭3月底民調鄭麗文喊已經最快了 盧秀燕反映曝光

國民黨台中市長初選姊弟之爭，黨中央定調3月底民調，引發參選人江啟臣不滿黨中央公開民調時程，連台中市長盧秀燕也喊話3月底才...

影／高市早苗大勝 林右昌：日本國民對國際局勢的回應

內政部長前部林右昌上午陪同「新新板土」連線前往民進黨新北市黨部登記黨內初選，面對日本選舉結果，林右昌表示，日本首相高市早...

影／黃國昌市場拜票 自嘲有買菜回家避免被老婆唸

民眾黨新北市長參選人黃國昌今天上午帶著新北市議員參選人陳怡君連趕兩處市場拜票，黃國昌賣力向民眾發送春聯與發財金，同時自嘲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。