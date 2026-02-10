藍台中市長之爭3月底民調鄭麗文喊已經最快了 盧秀燕反映曝光

國民黨台中市長初選姊弟之爭，黨中央定調3月底民調，引發參選人江啟臣不滿黨中央公開民調時程，連台中市長盧秀燕也喊話3月底才辦民調「太晚了」。國民黨主席鄭麗文則回說3月底已經最快了，「我不會幫任何人量身訂做，遊戲規則怎麼樣就是怎麼樣」。盧秀燕今主持市政會議前被問及是否與黨中央意見相左，盧僅微笑並未回應。

國民黨6日宣布台中市長提名人選訂3月25日至3月31日全民調，引發江啟臣不滿黨中央公開民調時程與先前的協議內容不符，恐讓民調失真，對手楊瓊瓔卻認為黨中央發布民調進行時間能讓基層放心；台中市長盧秀燕日前也喊話黨中央，選戰兵貴神速、宜早不宜遲，等到3月底民調太晚了。

不過，鄭麗文近日接受網路專訪重申，3月底已經最快了，如果協商不成就進入初選，怎麼壓縮最快也不可能快過3月底，一切要按照制度走，欲速則不達。「我不是太上皇，我不會指定任何人，我不會指定未來的總統候選人是誰，今天縣市長禁不起黨內遊戲規則的考驗，那未來要提名總統時怎麼辦？」「我不會幫任何人量身訂做，遊戲規則怎麼樣就是怎麼樣」。

鄭、盧兩位藍營「雙后」發言引發關注，盧秀燕今天在市政會議前被問及台中市長初選是否跟黨中央意見相左，盧全程微笑以對，沒有回應，隨後走進會場。