影／黃國昌市場拜票 自嘲有買菜回家避免被老婆唸
民眾黨新北市長參選人黃國昌今天上午帶著新北市議員參選人陳怡君連趕兩處市場拜票，黃國昌賣力向民眾發送春聯與發財金，同時自嘲這次市場掃街拜票之餘，還有記得買菜回家，免得被老婆罵。
2026九合一選舉
黃國昌今天帶著陳怡君先後到中和與永和市場拜票，沿路發送春聯與發財金，有的民眾熱情合影、豎起拇指比讚，黃國昌向商家與民眾頻頻致意請託，感謝熱情鄉親的支持，有的民眾還喊說，我們家有十多人，你不要到最後不出來選哦，黃國昌則鞠躬致謝。
黃國昌在中和市場拜票時，仍不忘在一家賣菜的攤商前停留，挑選多樣青菜及玉米，黃買完後表示，這次我學乖了，上次到市場拜票買肉回家卻沒有買青菜，一直被老婆唸，所以今天買了很多菜回去。
