「新新板土」連線完成民進黨內初選登記 林右昌陪同站台

民進黨新北市議員「新新板土」連線今前往新北市黨部完成黨內初選登記，除力拚連任的新北市議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷外，也迎來首次參選的新莊區新人陳岱吟加入行列，四人共同登記，並由內政部前部長林右昌陪同站台，展現世代接棒、團隊作戰氣勢。

陳岱吟表示，自己是新莊在地人，從小到大都在新莊生活，並非因選舉才回到地方。她指出，自2014年投入政治工作以來，歷經多個團隊與黨務歷練，包含游錫堃團隊、蔡英文與林佳龍競選團隊，以及新北市黨部與中央黨部，累積12年政治經驗，「不是政治新手，而是最有經驗的新人」。她近來也常穿著母校裕民國小制服走訪新莊各地，感受到許多鄉親的鼓勵與支持，未來若有機會會以「水牛精神」持續耕耘地方，用專業與初心回饋新莊。

陳乃瑜則指出，擔任議員3年來，已2度為地方爭取生育獎勵加碼，並成功爭取65歲以上長者愛心敬老卡點數加碼與擴大使用範圍；在校園建設與校園安全、婦幼安全等議題上，也持續投入心力。她表示，無論是公園、道路或公共建設，都以守護下一代與地方安全為出發點，目前仍有多項建設與政策尚待推動，包括運動中心與長者福利等，盼鄉親再給一次機會，讓她持續留在議會為新店、深坑、石碇、坪林與烏來努力。

山田摩衣回顧，4年前以新人身分參選，感謝新北市民與選區鄉親給予機會，讓她能在地方深耕服務。她表示，這次挑戰連任，不僅是延續既有問政成果，也希望與新血攜手，為新北市議會注入更多新政治能量。她強調，「新新板土」象徵在地經營、在地生根，未來將持續為市民奔走，讓地方建設與公共服務能不斷前進。

卓冠廷指出，「新板土」連線自4年前成立以來，採取團隊合作、跨區問政的方式，在議會強力監督市府、在地方爭取建設。他以交通、學區與公共建設為例，說明跨區合作的重要性，並形容此次加入陳岱吟後，「三顆輪子跑得快，四顆輪子跑得更穩」，未來將以「團體戰」持續提升監督能量，爭取更多福利與建設。他也提到，林右昌陪同登記是一大鼓舞，期盼四人能在黨內初選與年底選戰順利過關。

林右昌指出，4年前「新板土」在卓冠廷、山田摩衣與陳乃瑜攜手合作下，成功建立品牌，獲得新北市民肯定。他表示，卓冠廷在政策論述與市政監督上戰力十足，山田摩衣長期深耕地方、並在青年與對外事務上展現專業，而陳乃瑜選區幅員廣大，3年多來走遍偏遠地區，對地方建設投入大量心力。