影／鄭麗文說我們是中國人 王義川：台中民代應該希望她惦惦的

民進黨立委立委王義川今天陪正國會台中市議員參選人到市黨部登記參選，被問到國民黨主席鄭麗文說自己是中國人，王義川表示，每個人都有自己的國家認同，台中市民代對鄭麗文應該有很多意見，希望她惦惦的不要說話，這和城市性格有關，台中市是溫和性格城市。

王義川說，慶幸台中市盧秀燕市長、江啟臣副院長和楊瓊瓔委員，都非常體認台美關係，包括台美關稅，太多中小企業都期待台美關係變好，大家都很在乎和美國關係，他說鄭麗文想和中國好，就去和中國好，他相信台中是溫和都市，在乎產業界民代和市長，接下來軍購和台美談判，相信他們都會支持。

王義順表示，在台中市想選市議員的人，包括國民黨和民眾黨，一定很在乎台美關係和關稅，因為大家選區內都有很多中小企業，台中市民代對鄭麗文應該都有很多意見，希望她惦惦的不要說話，這和城市性格有關，台中市是溫和性格城市，大家都希望拚經濟，好好過日子，大家和鄭麗文的關係自己處理，

被問到國民黨台中市長未定問題，王義川表示，立委何欣純很早就被民進黨提名選台中市長，接下來10個月，何欣純會更了解台中各區，起跑很快，國民黨二位市長候選人都很優秀，尤其楊瓊瓔跑基層的功力，大家都要學習，讓原本畏畏縮縮的江啟臣害怕，本來江啟臣勢在必得，但沒辦法，楊瓊瓔的個性人人好，到處跑，這個農曆過年讓她跑地方，江啟臣會擔心，希望二位最後確定提名後，與何欣純做君子之爭，而國民黨內部如何爭，這是他們內部的事。