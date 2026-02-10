高市早苗大勝受矚 林右昌：日本對國際局勢已有回應

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
前內政部長林右昌指出，近年台日之間在觀光、經貿及產業合作上互動密切，未來仍有深化交流的空間。記者張策／攝影
前內政部長林右昌指出，近年台日之間在觀光、經貿及產業合作上互動密切，未來仍有深化交流的空間。記者張策／攝影

前內政部長林右昌今前往民進黨新北市黨部陪同「新新板土」連線登記黨內初選，受訪談及日本政局時指出，日本首相高市早苗近期在選舉中展現高度韌性與執行力，其個人魅力與政策論述成功凝聚選民信任，是自民黨大勝的重要因素之一。他也指出，選舉結果同時反映日本社會對國際局勢、特別是近年中國對日施壓作為的態度轉變，未來台日關係在觀光與產業合作上，仍具進一步深化空間。

林右昌表示，他過去曾多次與高市早苗互動，認為對方是一位堅毅且充滿行動力的女性政治家。近期多場演說中，高市早苗以真誠且具說服力的內容，打動日本民眾，也讓國際社會關注其領導風格。他指出，此次選舉勝利除個人魅力外，也與日本社會對國際局勢變化的整體判斷密切相關。

林右昌進一步指出，近年中國在經濟、企業及觀光等層面，對日本採取多項制裁與施壓手段，日本民眾「看在眼裡、感受在心裡」，此次選舉結果某種程度反映出日本社會對日中關係未來走向的態度，以及對區域安全與國際秩序的關切。

新北市議員山田摩衣也分享自身觀察，她曾在2024年底與高市早苗互動，感受到對方親切、親民且極具熱情的個人特質。她指出，高市早苗多次演講中，成功吸引抱著孩子的母親與年輕世代駐足聆聽，並以自身來自平凡家庭的背景，回應民眾對民生經濟議題的關切，這種貼近民眾生活的政治風格，是其勝選的重要關鍵之一。

山田摩衣表示，高市早苗以堅毅、有韌性且真誠的態度提出政策主張，成功凝聚選民支持，也讓外界看見女性政治領導者的影響力。她也期待，未來台日之間能在既有良好基礎上，進一步深化地方層級與議會層級的交流合作，促進雙方在文化、經濟及公共政策上的更多互動。

林右昌最後指出，近年台日民間交流持續升溫，特別是在觀光領域，雙方互訪人數皆創新高，顯示民間友好基礎穩固；在半導體、高科技與相關產業方面，也具高度互補性，未來台日產業合作與交流，仍有相當大的發展空間。

