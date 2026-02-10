民眾黨新北三盧選區初選現爭議 選決會今午邀相關人員說明

民眾黨初選民調爭議愈演愈烈，「四金釵」之一、參選三蘆選區的周曉芸意外輸給素人陳彥廷，引發各界討論。黨主席黃國昌今早受訪表示，三蘆區在初選時，民調機構確實出現意想不到的違反民調作業情況，今午會邀請專家到選決會，也邀請民調機構說明為何未按照既定辦法進行，第一線執行處理狀況與當初的設定不同，為昭公信也會邀請兩位候選人列席，在資訊對等公平透明情況下，透過制度解決相關爭議。

黃國昌說，調查報告內容應該讓候選人知道，邀請民調執行機構來說明為何調查內容跟設定不同，兩批不一樣的樣本設定天差地別，在執行狀況出現甚麼狀況，讓民調機構來說明，面對初選，黨內難免有競爭，「但我們對民主有信仰，就希望按照民主精神，要開大門走大路才能取得支持者信任」。

是否重辦初選，黃國昌說，此部分沒有預設立場，還是要經過選決會討論，民調機構也要做說明，不希望沒給他們說明的機會，選決會就公布調查結果，要讓民調機構接下來要如何處理，也讓兩位候選人有公平機會表達看法，這才是處理事情的正確方式。

黃國昌說，黨初選機制按照制度走，當初民調機構也是夠過抽籤決定，候選人可做一家或透過協議做多家，民眾黨就是堅持就是開大門走大路，透過制度化解爭議。

媒體詢問此次派人選來中和深藍選區選舉是否來搶藍營票倉?黃國昌說，也不用做這樣的界定，新北不同區域都有不同支持者，面對不同支持者，新北市民都值得最好的對待。不同社區鄰里跟民眾請安問安，跟民眾請安問好，爭取大家的支持，也會遇到不同政黨的支持者 台灣本來就是有不同支持者 ，也不用解讀是誰搶誰的票，這才是正道。