快訊

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

日本JR橫濱線附近發現「無頭屍」 屍身腐敗嚴重身分死因待查

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨新北三盧選區初選現爭議 選決會今午邀相關人員說明

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
黃國昌今陪同民眾黨中和區議員候選人陳怡君掃街拜票。記者潘俊宏／攝影
黃國昌今陪同民眾黨中和區議員候選人陳怡君掃街拜票。記者潘俊宏／攝影

民眾黨初選民調爭議愈演愈烈，「四金釵」之一、參選三蘆選區的周曉芸意外輸給素人陳彥廷，引發各界討論。黨主席黃國昌今早受訪表示，三蘆區在初選時，民調機構確實出現意想不到的違反民調作業情況，今午會邀請專家到選決會，也邀請民調機構說明為何未按照既定辦法進行，第一線執行處理狀況與當初的設定不同，為昭公信也會邀請兩位候選人列席，在資訊對等公平透明情況下，透過制度解決相關爭議。

2026九合一選舉

黃國昌說，調查報告內容應該讓候選人知道，邀請民調執行機構來說明為何調查內容跟設定不同，兩批不一樣的樣本設定天差地別，在執行狀況出現甚麼狀況，讓民調機構來說明，面對初選，黨內難免有競爭，「但我們對民主有信仰，就希望按照民主精神，要開大門走大路才能取得支持者信任」。

是否重辦初選，黃國昌說，此部分沒有預設立場，還是要經過選決會討論，民調機構也要做說明，不希望沒給他們說明的機會，選決會就公布調查結果，要讓民調機構接下來要如何處理，也讓兩位候選人有公平機會表達看法，這才是處理事情的正確方式。

黃國昌說，黨初選機制按照制度走，當初民調機構也是夠過抽籤決定，候選人可做一家或透過協議做多家，民眾黨就是堅持就是開大門走大路，透過制度化解爭議。

媒體詢問此次派人選來中和深藍選區選舉是否來搶藍營票倉?黃國昌說，也不用做這樣的界定，新北不同區域都有不同支持者，面對不同支持者，新北市民都值得最好的對待。不同社區鄰里跟民眾請安問安，跟民眾請安問好，爭取大家的支持，也會遇到不同政黨的支持者 台灣本來就是有不同支持者 ，也不用解讀是誰搶誰的票，這才是正道。

民調 黃國昌
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

賴總統邀五院院長茶敘 黃國昌盼韓國瑜苦心別被糟蹋

影／韓國瑜透露賴總統新春將邀五院院長茶敘 黃國昌這樣看

鄭麗文談藍白合：與黃國昌溝通順暢 在野力量須團結

黃國昌競總發起新北大掃除 11路並進

相關新聞

最後登記日！邱議瑩、許智傑率子弟兵登記參選議員 下午還有林岱樺

民進黨直轄市議員初選登記今天截止，民進黨高市黨部擬提名34席，直至昨天已有30人登記，今天一早黨部很熱鬧，立委邱議瑩陪林...

林右昌重申「沒打算投入2026」 強調綠營新北重心在政見

民進黨新北市議員「新新板土」連線今前往黨部登記參與黨內初選，前內政部長林右昌到場站台並接受媒體聯訪。林右昌表示，國民黨市...

影／鄭麗文自述中國人致黨員不滿 王義川：她想當中國人就去當

立委王義川率正國會成員前往民進黨台中市黨部進行參選登記，他在受訪時表示，被問到國民黨主席鄭麗文自述中國人說法令黨員不滿，...

藍台中市長之爭3月底民調鄭麗文喊已經最快了 盧秀燕反映曝光

國民黨台中市長初選姊弟之爭，黨中央定調3月底民調，引發參選人江啟臣不滿黨中央公開民調時程，連台中市長盧秀燕也喊話3月底才...

影／高市早苗大勝 林右昌：日本國民對國際局勢的回應

內政部長前部林右昌上午陪同「新新板土」連線前往民進黨新北市黨部登記黨內初選，面對日本選舉結果，林右昌表示，日本首相高市早...

影／黃國昌市場拜票 自嘲有買菜回家避免被老婆唸

民眾黨新北市長參選人黃國昌今天上午帶著新北市議員參選人陳怡君連趕兩處市場拜票，黃國昌賣力向民眾發送春聯與發財金，同時自嘲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。