議員參選人領表登記最後一日 蘇巧慧：新北隊一定推舉最強人選

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
今天是民進黨新北議員參選人領表登記最後一日，新北市長參選人蘇巧慧表示，黨部之後會報告，有哪區是需要初選的，哪些是同額競選，競爭應該沒有那麼激烈。登記完成後，需要初選的地方，也會盡量讓大家都有表現的機會，讓市民可以看到真正值得信賴、相信的候選人，新北隊一定會推舉出最強的人選。

蘇巧慧今天到新北林口市場掃街拜年，黃國昌則是到中永和掃街，蘇巧慧表示，今天已是第21場的市場拜年活動，謝謝議員參選人戴翎育，一起來向林口的鄉親打招呼。新年就要到了，希望大家都好好準備、過個好年。

立委高金素梅辦公室傳出遭檢調搜索，蘇巧慧表示，現在的資訊都還不明確，靜待司法單位的調查結果。

蘇巧慧 拜年 高金素梅
