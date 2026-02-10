新竹縣長之爭陳見賢完成登記 徐欣瑩喊話：民調領先就應比全民調
國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢角逐國民黨新竹縣長提名，陳見賢今早前往國民黨新竹縣黨部辦理參選縣長提名登記；徐欣瑩則參加新竹市府舉辦的「市畫卷：故宮X新竹數位特展」開幕記者會；媒體聯訪時，針對與陳見賢的競爭，徐欣瑩說，最近聽說陳見賢同志的民調大幅領先，既然民調數據這麼亮眼，陳是不是也能支持以「全民調」方式來進行提名程序。
2026九合一選舉
徐欣瑩說，最近聽說陳見賢的民調大幅領先，且領先的幅度相當大。所以，她非常希望既然陳的民調數據這麼亮眼，是不是也能夠支持以「全民調」方式來進行（後續提名程序）。
記者再問最後不管初選結果如何，是否會採取任何行動？徐欣瑩說，大家可能不知道，她這陣子其實一直感到很委屈。不過，今天受高虹安邀請來參加活動，今天還是先以活動為主。至於無黨籍立委高金素梅的住處與國會辦公室今晨被檢調搜索，對此，徐欣瑩說，她還未了解狀況。
今天活動現場，徐欣瑩與市長高虹安雖在同場合，但兩人少有互動，直到活動開始參觀新竹美術館，徐欣瑩才與高虹安有交談。
