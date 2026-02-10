林右昌重申「沒打算投入2026」 強調綠營新北重心在政見

民進黨新北市議員「新新板土」連線今前往黨部登記參與黨內初選，前內政部長林右昌到場站台並接受媒體聯訪。林右昌表示，國民黨市長候選人的提名屬於對方黨內事務，民進黨此刻最重要的工作，是提出清楚、具體的新北建設政見，並表示個人並沒有投入選戰的打算。

林右昌指出，新北市是全國人口最多的城市，市政議題複雜且攸關民眾生活品質，民進黨將把重心放在未來城市發展藍圖的說明，包括交通建設、社會福利與整體治理方向，讓市民清楚了解民進黨對新北的願景，而非陷入對手的選戰節奏。

對於外界詢問是否關注國民黨市長人選進度，林右昌重申，民進黨不會隨之起舞，也不會對對手的內部規畫多做評論，民進黨的責任是把自己的準備工作做到最好，讓選民用政策與表現來做選擇。

至於個人動向，林右昌也再次澄清，中央黨部一定會就2026年縣市長人選充分討論並提出最佳人選，但他個人對參與2026年縣市長選舉「沒有任何規畫與打算」，希望外界將焦點回到民進黨的整體布局與政策論述。