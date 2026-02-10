最後登記日！邱議瑩、許智傑率子弟兵登記參選議員 下午還有林岱樺

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員、黨部主委黃文益（右二）也在今天登記參選，特地帶著家中的浪浪「小花」來助陣，十分搶眼。圖／黃文毅服務處提供
高雄市議員、黨部主委黃文益（右二）也在今天登記參選，特地帶著家中的浪浪「小花」來助陣，十分搶眼。圖／黃文毅服務處提供

民進黨直轄市議員初選登記今天截止，民進黨高市黨部擬提名34席，直至昨天已有30人登記，今天一早黨部很熱鬧，立委邱議瑩陪林慧欣、林浤澤，立委許智傑陪蘇致榮登記參選，下午立委林岱樺也將陪同蔡昌達登記，3位曾經參加高雄市長初選的立委各自為子弟兵抬轎助選。

今天是登記最後一天，民進黨高市黨部主委黃文益一早帶著家中的浪浪「小花」登記參選，緊接著第1選區（大旗美區）林慧欣、第10選區（前鎮、小港）林浤澤也在立委邱議瑩陪同下登記參選。

此次高市多位參選新人張掛與副總統蕭美琴同框照片，受到選民關注。邱議瑩解釋，蕭美琴是她的好姊妹，對於高雄的選情也非常關心，所以在她引薦下看過這幾位新世代戰力，願意把照片跟高雄的小輩來放在一起，算是推薦、加持、鼓勵及支持。

邱議瑩離開後，立法委員許智傑陪第9選區（鳳山區）市議員參選人蘇致榮登記初選。許智傑推薦蘇致榮協助服務選民很受肯定，今天專程陪同登記，他體恤蘇致榮為初選四處奔跑，忙到連鞋子都穿壞了，今天特地送新鞋，勉勵蘇致榮繼續打拚、初選順利過關。

除立委邱議瑩、許智傑陪同登記的參選人外，多位現任女性議員陪同鎮港選區黃雍琇登記，強調女力挺女力，共同推薦黃雍琇是優質參選新人。

今天下午1時30分，立委林岱樺預計陪同高市議會前副議長蔡昌達到黨部辦理初選登記，力挺在地力量。

立委許智傑（左）陪同鳳山選區新人蘇致榮登記參選。記者徐白櫻／攝影
立委許智傑（左）陪同鳳山選區新人蘇致榮登記參選。記者徐白櫻／攝影
立委邱議瑩（中）為參選新人林慧欣（左）、林浤澤（右）披上彩帶，祝福兩人初選過關。記者徐白櫻／攝影
立委邱議瑩（中）為參選新人林慧欣（左）、林浤澤（右）披上彩帶，祝福兩人初選過關。記者徐白櫻／攝影
鎮港選區新人黃雍琇（右三）在多位現任議員陪同下登記參選。記者徐白櫻／攝影
鎮港選區新人黃雍琇（右三）在多位現任議員陪同下登記參選。記者徐白櫻／攝影

