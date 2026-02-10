藍竹縣長初選啟動「37制」 陳見賢今登記、徐欣瑩現身竹市

國民黨新竹縣長提名2日已公告初選辦法，將採黨員投票3成、民調7成的「37制」，副縣長陳見賢今上午正式提名登記；對手立委徐欣瑩今則至新竹市出席美術館開幕記者會與市長高虹安參觀場館；對於徐有可能脫黨的傳聞，陳表示，不予置評。

國民黨新竹縣長提名競爭激烈，陳見賢今天上午10時在藍營各議員、各鄉鎮代表的簇擁下前往國民黨新竹縣黨部辦理縣長候選人提名登記，前縣長邱鏡淳也到場支持。

陳見賢表示，今天是一個重要時刻，身為黨員的他，就必須遵守黨內的制度與規矩，所以今天他如期來參加黨內的提名登記，就是希望走完整個程序，完成初選。

對於外界傳聞徐欣瑩可能脫黨參選，陳見賢說，這個問題他不知道怎麼回答，他就是守規矩、照制度走的人，至於其他的人要怎麼做，那是他個人的行為，他不予置評。

媒體追問，關於最近民調首次超車，甚至在與徐欣瑩兩人的比對也大贏？陳見賢謙虛表示，民調是瞬息萬變的，民意如流水，距離選舉還有一段時間，「我們會持續地努力」。

陳見賢致詞表示，感謝各界好朋友今天陪同他到新竹縣黨部完成登記，新竹縣能有今日成果，來自歷任縣長長期累積的治理基礎，包含營養午餐、老人年金等政策都非一蹴可幾，而是縣民與領導者共同努力的結果。新竹縣目前家戶所得全國第一，在北台灣六都之外表現亮眼，縣民勤奮打拚、不怨天尤人，身為執政者有責任讓治理持續精進，讓鄉親過得更幸福、更快樂。