「民進黨沒分票本錢」 廖芝晏宣布不選台中4選區市議員

曾代表民進黨正國會參選台中第4選區，豐原、后里區市議員落選的廖芝晏，原要再參選，她今天在臉書宣布不登記參選，她說因為比自己參選更重要的，是讓民進黨留住后豐，僅存原有謝志忠一席。

台中市議員第4選區目前民進黨只有謝志忠一席，地方預估民進黨應有二席空間，豐原區農會總幹事蔡森揚之女蔡怡萱，獲蘇嘉全推薦入民進黨，昨天和英系參選人到市黨部一起登記造勢，外界原認為廖芝晏應該也會登記參選。

廖芝晏今天在臉書說，她選擇不登記參選2026后豐區市議員選舉，2026年的九合一大選，對后豐選區來說，不只是「誰當議員」的問題，因為國民黨預計提名三席，加上民眾黨推一席，后里地方派系也蠢蠢欲動。江啟臣爭取國民黨市長提名，民眾黨陳清龍補上不分區立委，這是一場早就精算過的布局，目的只有一個，殲滅民進黨在后豐選區僅存的空間，在這樣的結構下，民進黨沒有任何分票的本錢。

她說2022年市議員選舉，自己在民進黨初選勝出、獲得正式提名，卻同時遭遇初選落敗者脫黨參選，地方派系推派二代參選，本土選票被有計畫的瓜分。那時候，有些人的目標早已不是勝選，而是「無論如何，都不能讓我當選」。結果大家都知道。在內外交迫下，她成最大的受害者，以600票的差距，成為落選頭。

廖芝晏說，這一次只會更嚴峻，藍白陣營透過地方派系與組織，進入多數村里，建立完整的訊息與動員系統；甚至，上屆參選的無黨籍，也早已滲透進民進黨內部。若再出現任何分票，后豐選區極可能連目前僅存的一席都被殲滅。民進黨可能連一席都沒有。

她表示，中台灣縣市長選舉，苗栗、台中、彰化、南投，更是關鍵，身為民進黨的一分子，協助拿回縣市長遠比一席議員重要多。她經過長時間的思考與掙扎，決定這一次議員選舉不登記參選。因為她參選更重要的，是讓民進黨留住后豐，僅存原有謝志忠一席。

廖芝晏臉書表示，她從來不是為我個人，這些年，自己看見地方政治逐漸變質。政治被當成權力交換的工具，選舉成為鞏固既有利益結構的手段，甚至淪為少數人延續家族勢力的舞台。這樣的現實，令人灰心，也更令人警醒。

她說大罷免時，自己站在第一線很清楚，在台中山線對抗國民黨紅黑派、罷免一位被重點栽培的市長候選人，有多艱困。但她從未因為害怕被針對，就選擇模糊、不表態、不承擔。

廖芝晏臉書寫下，「謝謝一路支持我的每一位鄉親，路，還沒有走完。」