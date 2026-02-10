台南「換妃」？王世堅一番話 他曝根本幫林俊憲「立Flag」

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
立委林俊憲日前陪同19位「挺憲派」市議員完成黨內初選登記。記者吳淑玲／攝影
2026台南市長選舉，民進黨初選由立委陳亭妃出戰，不過近期仍有「換妃」說，立委王世堅昨台中受訪時，以他對林俊憲品德操守的了解，林是願賭服輸的男子漢大丈夫，不會用其他方式去翻轉初選結果。國民黨青年部前主任、北市港湖議員擬參選人陳冠安酸，王世堅很有智慧的幫林俊憲「立Flag」。

2026九合一選舉

陳冠安說，王世堅話都這樣說了，林俊憲若不願賭服輸，還算得上是男子漢大丈夫嗎？還有品德操守嗎？甚至諷刺的是，相比王世堅近期跨縣市輔選，都謙讓說自己不是母雞，今天在台中受訪時也稱何欣純才是母雞。但林俊憲即使初選落敗，數天前仍帶領19位「挺憲派」議員去登記參選，並展現「男子漢大丈夫」的氣魄，自稱自己是台南隊長。

陳冠安說，在其他縣市，當隊長的不是地方首長，就是縣市長參選人。怎麼在台南，當民進黨台南隊長的，不是現任市長黃偉哲，也不是剛提名的市長參選人陳亭妃，而是市長初選落選人林俊憲？甚至林更是意有所指地稱，母雞很重要，但有時候母雞沒有辦法關愛到你，小雞就只好各自求生。

「那誰是那隻不稱職，讓小雞各自求生的母雞呢？」陳冠安說，這問題，大概只能請最懂林俊憲品德操守的堅哥回答了。

林俊憲 王世堅 陳亭妃
