聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣中市懸而未決 鄭麗文：提名已是「粉紅超跑」速度

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

備戰九合一選舉國民黨新竹縣長、台中市長提名人選懸而未決。國民黨主席鄭麗文昨天表示，不需要過度反應、給黨中央不必要的壓力、指責，如此無助於選情，也不會因此，遊戲規則就按照某人的意願來修改。她強調，國民黨有清楚的核心價值和方向，過去大家擔心國民黨會犯的毛病，不會發生在現在的中央黨部。

2026九合一選舉

鄭麗文昨天接受網路專訪時重申，縣市長提名辦法已行之有年，若參選的黨內同志還有意見，她建議應該熟悉黨內遊戲規則，不要因為不理解而有不必要的反應、情緒，或因為誤解黨內遊戲規則，導致自身權益受影響。到目前，黨中央非常積極、公平地推動提名作業，絕無推遲或延宕，已經是「粉紅超跑」的速度。

此外，國民黨副主席蕭旭岑日前會晤中共中央政治局常委王滬寧，有媒體報導王滬寧在閉門會議定調「框架和平」基礎是以中國的統一為指針、「不容模糊地帶」。鄭麗文直斥，相關報導是編故事、胡謅亂寫；根本沒談到政治敏感議題，也沒有各種壓力，雙方都想在既有基礎上擴大善意與誠意。

鄭麗文說，資訊爆炸的時代，各種不同的居心、出發點，製造很多訊息；但國民黨不能因此就被左右，要有清楚的核心價值和方向，才不會瞻前顧後，如同無頭蒼蠅。她要大家放心，大家擔心國民黨會犯的毛病，絕對不會發生在現在的中央黨部。

她說，「民進黨太害怕、太緊張了」，全員出動已經到口不擇言的地步，國民黨大可不必自亂陣腳。

國民黨 鄭麗文 九合一選舉
