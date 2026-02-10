聽新聞
綠議員初選登記 新北老將新人秀戰力

聯合報／ 記者張策／新北報導
民進黨新北板橋區議員戴瑋姍（左）、三重蘆洲區議員顏蔚慈（右），及中和區市議員參選人張志豪，昨一同完成議員初選登記。記者張策／攝影
民進黨新北板橋區議員戴瑋姍（左）、三重蘆洲區議員顏蔚慈（右），及中和區市議員參選人張志豪，昨一同完成議員初選登記。記者張策／攝影

隸屬民進黨新潮流系統的戴瑋姍、顏蔚慈拚議員連任，昨偕欲回鍋參選的前議員張志豪完成初選登記，三人過去皆曾擔任發言人角色，組成「市民發言人慧做事連線」。新人登記也找前輩加持，新莊區參選人吳奕萱有立委吳思瑤、吳秉叡陪同，安排象徵政治歷練傳承的「畢業儀式」拉抬聲勢。

2026九合一選舉

張志豪二○二二年敗選，轉進民進黨中央黨部服務，捲土重來投入中和區議員初選，昨與戴瑋姍、顏蔚慈一起登記。張志豪說，三人都有發言人資歷，也是長期合作的好朋友，站在一起並非著眼於派系或個人，以市政發展與市民權益為優先。

顏蔚慈強調，彼此不分黨派、立場，只要是為民主、為新北而戰，都是重要夥伴，「用發言人連線方式，主打站在第一線為民喉舌、具有高戰力的組合，希望能獲得市民認同。」戴瑋姍說，她在板橋服務邁入第八年，身為發言人不只是政策說明者，更要把市民心聲帶進議會。

綠營在新莊初選上演雙姝之爭，獲在地立委吳秉叡支持的新人吳奕萱，對上正國會幕僚陳岱吟，兩人持續衝刺陸戰拚曝光，身旁各有大咖相挺。

吳奕萱昨在雙立委陪同下到市黨部登記報名初選。吳奕萱說，她和多數北漂青年一樣，因求學北上，最終落腳新莊，將新北視為第二故鄉，過去十年的幕僚訓練，有信心進議會可立刻上工。

吳思瑤說，吳奕萱是她倚重的核心幕僚，要以「嫁妹妹」心情，將吳奕萱嫁給新莊，並準備六大「嫁妝」作為背書。初選對手陳岱吟也在昨登記，為凸顯自己是新莊在地人，近期常穿裕民國小制服掃街，和吳奕萱互別苗頭。

