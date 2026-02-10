聽新聞
子弟兵參選 北市堅偉大戰2.0上演

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱／台北報導
綠色友誼連線、北市中山大同選區擬參選人朱政騏（左）、大安文山擬參選人高揚凱（中）昨登記參加民進黨初選。記者洪子凱／攝影
民進黨六都議員初選登記今天是最後一天。綠色友誼連線新人朱政騏、高揚凱昨登記，中山大同選區除朱政騏外，立委王世堅辦公室主任賴俊翰也參與初選，外界視為「堅偉大戰二點〇」。朱說，會打有風度的延長賽；賴表示，會和王世堅車掃拉抬知名度。

2026九合一選舉

民進黨士林北投選區現任五席議員林世宗、陳慈慧、鍾佩玲、陳賢蔚、林延鳳都要爭取連任，昨前往市黨部聯合登記造勢，林延鳳說，過去士北有「一屆魔咒」，她要向前輩請教策略，盼能打破魔咒。

隸屬正國會的民進黨立委王義川昨陪中正萬華、中山大同的新人張銘祐、林子揚登記。王義川說，中正萬華、中山大同是民主聖地，需要真正台派來服務打拚，首都議會不能沒有台派聲音，才能捍衛台灣價值。

農曆年後，綠議員初選將啟動電話民調，但母雞誰戰市長蔣萬安，至今人選未定。民進黨議員林世宗昨登記參加初選，不忘再度推薦昔日好戰友立委王世堅，盼黨中央可將王列入考慮人選。

王義川也說，北市長人選牽動北北基桃選情，將交給黨主席賴清德、選對會去傷腦筋，新北、基隆人選已就位，北市長選將確定後，隊伍就會出現，相信農曆年後會有答案，大家不用著急。

